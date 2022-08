Aracy Balabanian revela motivo que a fez pedir para sair do “Sai de Baixo”

A atriz Aracy Balanbanian contou para Pedro Bial que pediu para sair do programa humorístico “Sai de Baixo”

Aracy Balabanian revelou em entrevista com Pedro Bial, no talk-show “Conversa com Bial”, que chegou a pedir para sair do programa “Sai de Baixo”.

O motivo? A atriz não conseguia segurar a risada durante as gravações da produção estrelada por Miguel Falabella.

“No ‘Sai de Baixo’ eu sofri horrores”, revelou Aracy que ainda comentou que foi escalada para o programa porque queriam mostrar o lado “mais engraçado” da atriz.

“Eu tinha uma coisa que meu pai me corrigia muito... Eu ia contar uma coisa e ria ou chorava antes de concluir. Meu pai falava: ‘Espera! Conta e depois você sente’. Aí fui pedir para o Daniel [Filho, diretor] para sair. Eu disse: ‘Daniel, eu tenho que sair porque não estou correspondendo’. Ele: ‘Por quê?’. ‘Porque o outro começa a falar’ – principalmente o Miguel Falabella e o Tom Cavalcante, que faziam improvisações e na hora eu não conseguia me controlar, chegava a me unhar toda’”, contou.

A atriz foi aconselhada pelo diretor a usar o riso em cena: “‘Ri. Você está com vontade de rir, ri’, respondeu. Como o Miguel dizia, eu fechava a piada. A piada era fechada por mim, aqui terminava a piada. Porque eu não tinha condições de fazer graça diante deles”.

Aracy usou o conselho de Daniel Filho e ficou no “Sai de Baixo” até a última temporada do programa, que foi ao ar em 2002.

