Aracy Balabanian lutava contra câncer desde o ano passado; relembre

Ícone do programa Sai de Baixo, Aracy Balabanian morreu aos 83 anos nesta segunda-feira, 7

A atriz Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira, 7, aos 83 anos. Ícone da TV brasileira, ela estava sob cuidados médicos na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, e lutava contra um câncer no pulmão desde o ano passado.

Aracy Balabanian recebeu o diagnóstico do câncer em outubro de 2022 . De acordo com informações do colunista Alessandro Lo Bianco, do portal IG, a atriz teria descoberto a doença quando passou por um tratamento para um derrame pleural.

O quadro é caracterizado por um acúmulo de líquido entre os tecidos que revestem os pulmões e o tórax. Durante o exame de ressonância, teriam sido encontrados dois tumores em um dos pulmões da veterana.

Leia também:Relembre a trajetória de Aracy Balabanian; atriz colecionou personagens icônicos na TV

Apesar da luta e tratamento contra a doença, a causa da morte da artista ainda não foi confirmada. Há três anos, durante a pandemia de Covid-19 em 2020, ela foi internada em uma CTI devido a uma insuficiência respiratória.

Filha de imigrantes armenos, Aracy nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela estreou na Globo em 1972, no elenco de O Primeiro Amor. Com mais de 50 anos de carreira, ela interpretou os mais diversos personagens, que se tornaram marcantes para os fãs e admiradores.

Após personagens como Cassandra, de Sai de Baixo, e Dona Armena, de Rainha da Sucata, a artista esteve afastada da TV desde 2019, quando fez o especial Juntos A Magia Acontece, na Globo, emissora em que atuou em outras diversas novelas.

Em 2022, Aracy Balabanian participou do programa Conversa com Bial, da Globo, e contou que chegou a pedir para sair do elenco do Sai de Baixo. Ela afirmou que não conseguia segurar a risada durante as gravações da produção estrelada por Miguel Falabella.

CONFIRA A HOMENAGEM DE MIGUEL FALABELLA À ARACY BALABANIAN: