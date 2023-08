Relembre a trajetória de Aracy Balabanian; atriz colecionou personagens icônicos na TV

Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira, 7, aos 83 anos

Ícone da televisão brasileira, a atriz Aracy Balabanian morreu nesta sexta-feira, 7, aos 83 anos. Enfrentando a luta contra um câncer desde o ano passado, ela estava sob cuidados médicos na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro.

Nascida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Aracy Balabanian estreou na Globo em 1972, no elenco de O Primeiro Amor . Com mais de 50 anos de carreira, ela interpretou os mais diversos personagens, que se tornaram marcantes para os fãs e admiradores.

Em 1980, Aracy viveu Jandira Junqueira em Coração Alado. Na pele da mulher forte e determinada, a artista conquistou reconhecimento nacional e deu o primeiro passo para estabelecer a base da carreira consolidada que teria a seguir.

Uma década depois, na clássica novela Rainha da Sucata, a artista deu vida a Dona Armênia, uma mãe superprotetora, extravagante e dona de um sotaque inconfundível que marcou com o bordão "NaChon".

Em 1996 ela deu vida à Cassandra Abreu, personagem icônica e marcante do humorístico Sai de Baixo. Matriarca da família, a personagem era dona do apartamento em que os episódios se passavam e era bastante dramática, extravagante e engraçada.

Mais recentemente, em 2012, ela viveu a personagem Dona Socorro em Cheias de Charme. Sucesso do horário das 19h, ela era uma mulher rica, extravagante e cheia de personalidade, mãe de Otto Werneck, personagem interpretado por Leonardo Pacheco.

Aracy estava longe da TV desde que atuou no especial Juntos A Magia Acontece, de 2019, na Globo, casa em que também esteve em novelas como Ti Ti Ti, Passione e Pega Pega. Antes de entrar para a emissora, ela já havia feito trabalhos na TV Tupi e nos teatros.

CONFIRA A HOMENAGEM DE MIGUEL FALABELLA À ARACY BALABANIAN: