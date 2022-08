Cauã Reymond fala sobre o filme 'A Viagem de Pedro' e relembra primeiro personagem na infância

Ator Cauã Reymond participa do 'Mais Você' com Ana Maria Braga e conta sobre estreia do longa 'A Viagem de Pedro', no qual vive Dom Pedro I

O ator Cauã Reymond (42) foi o convidado desta terça-feira, 30, para tomar café ao lado de Ana Maria Braga (73) no Mais Você!

Em seu feed no Instagram, o galã da TV Globo compartilhou registros do encontro com a loira e Louro Mané e agradeceu pela participação na atração.

"Hoje tive um papo tão gostoso com minha querida @anamaria16 no #MaisVocê. Falamos sobre #AViagemDePedro, meu filme que estreia essa quinta, dia 01 de setembro nos cinemas do Brasil e foi pré-selecionado ao Oscar na categoria de "Melhor Filme Internacional". Assistam, é um retrato histórico importantíssimo, além do entretenimento que a telona nos traz. Obrigado pelo convite, Ana! Adorei te conhecer, @louromaneofc", disse na legenda.

Durante a participação no matinal, Cauã comentou sobre a segunda temporada da série Ilha de Ferro e da estreia do longa A Viagem de Pedro, que estará nos cinemas a partir de 01/09.

"Sou ator e produtor do filme. Há nove anos a gente queria um olhar feminino para desconstruir o Dom Pedro I. Se eu falasse que a gente pensou que esse filme ia chegar nesse momento, não! Foi uma sorte", disse ele, que relembrou que já viveu Dom Pedro, quando ainda estava na escola.

"Estamos em uma véspera de eleição, bicentenário da independência do Brasil, a gente fala de racismo estrutural. E, eu na terceira série fiz Dom Pedro, meu primeiro personagem. Minha vassoura que era meu cavalo. Acho que fiz bem. Esse Dom Pedro é mais humano e o filme fala da personalidade dele", recordou.

Cauã aposta no sucesso do filme e diz que a produção vai ensinar muita coisa sobre a história do país. "Durante a minha carreira fiz muitas coisas boas, mas coisas que eu pensei: 'Podia ter ficado melhor'. Convidamos professoras e professores que disseram que esse filme era necessário na sala de aula. Eu percebi que eles queriam contar essa história direito e que nosso filme fornecesse esse material. Vai ser o irmão de Sofia, minha filha. Acho que vai ser atemporal e diferentes gerações vão poder visitar essa obra", disse.

Cauã Reymond posa com Ana Maria Braga:

