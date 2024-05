Michelle Loreto se emociona em retorno de licença-maternidade: 'Acolhimento'

Afastada da TV após dar à luz sua primeira filha, a jornalista Michelle Loreto fez seu retorno ao 'É De Casa' na véspera do Dia das Mães

Longe da TV desde que deu à luz sua primeira filha, a jornalista e apresentadora Michelle Loreto fez seu retorno neste sábado, 11, no 'É de Casa', da Globo. Mamãe coruja, ela não segurou o choro e ficou bastante emocionada após a produção do programa exibir um VT fofíssimo da pequena Aurora, que completou sete meses de vida no início desta semana.

Marcando sua volta às telinhas na véspera do Dia das Mães, Michelle celebrou o retorno ao trabalho e confessou que estava com saudade de sua versão profissional. "Estou tendo um acolhimento e tempo muito bacana no trabalho para me readaptar, tenho uma rede de apoio em casa", iniciou ela.

E completou: "E estava com saudade da Michelle jornalista, Michelle apresentadora, porque eu não sou só mãe, eu virei mãe, e minha carreira é muito importante. Ser mãe é uma experiência renovadora na vida da mulher".

Ao lado da apresentadora Rita Batista, Michelle Loreto contou como está se sentindo ao voltar da licença-maternidade. "Tá sendo suave, por incrível que pareça. Eu senti culpa só no momento que eu passei da porta na segunda-feira, segundos essa culpa acabou", explicou ela.

"Também tenho uma rede de apoio incrível, minha mãe, minha tia, minha irmã. Eu tenho um parceiro que faz o papel de pai. A gente sabe como é importante ter isso tudo. Tudo isso me faz forte para voltar", finalizou Michelle.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michelle Loreto (@michelleloretoap)

Michelle Loreto mostra encontro da filha com a bisavó

A apresentadora Michelle Loreto encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 24, ao mostrar um encontro muito especial. A filha da jornalista, Aurora, de três meses, fruto de seu casamento com o diretor Alexandre Mattoso, conheceu a bisavó, dona Marleine, e a mamãe ficou bastante emocionada.

"A importância dos laços de amor - Aurora conheceu a bisavó. Marleine. Uvinha. A mulher que me ensinou muita coisa, que faz o melhor nhoque do mundo, que pegava no meu pé pra eu comer bem quando eu era criança (e que até hoje se preocupa com isso kkk). Ela é a única bisa da Aurora neste plano. Os outros (maternos e paternos) ela vai conhecer através das nossas lembranças e histórias", contou a apresentadora.

Em seguida, Michelle falou sobre a importância desse laço de amor. "Fiquei emocionada ao ver Rora no colo da bisa. É um laço de amor que passa de geração em geração. E que você entende melhor quando vê seu filho no colo da sua avó. Amor é infinito. E quanto mais, melhor. Laços são importantes. E não importa se são de sangue ou não. A colinha que gruda tudo é feita de afeto. E isso não muda. É eterno", completou o texto.