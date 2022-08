Patrícia Poeta tieta Cauã Reymond nos bastidores do Encontro: ''Querido''

No pré-sextou, apresentadora Patrícia Poeta tieta Cauã Reymond nos bastidores do Encontro e celebra bate-papo com o ator

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 13h29

Um encontro especial aconteceu na manhã desta quinta-feira, 25, no Encontro (TV Globo)! O ator Cauã Reymond (42) foi um dos convidados do programa global matinal e quem não deixou de tietar o artista foi a apresentadora Patrícia Poeta (45).

Não deixando a tradição de compartilhar os registros por trás do programa, a empresária surgiu sorrindo e coladinho com o marido da modelo Mariana Goldfarb (32), e fez a alegria do público brasileiro ao postar uma sequência de selfies com o galã.

"Hoje, o encontro foi com ele: Cauã Reymond. Valeu, Cauã, querido! Sucesso na estreia de a Ilha de Ferro, hoje. Obrigada pela companhia nesse pré-sextou, pessoal. Amanhã, tem mais.", escreveu ela na legenda da publicação.

Sem deixar o estilo de lado, a empresária apostou em uma combinação azul escura para comandar a transmissão do talk-show. Repleta de estilo, ela usou uma blusa de manga longa com recortes no busto e uma saia até o tornozelo.

Ainda na última quarta-feira, a apresentadora chamou a atenção ao brincar com cores em combinação apaixonante para o Encontro. Já nos últimos dias, Patrícia Poeta chocou ao exibir uma barriga desenhada ao apostar em um look com cropped.

Patrícia Poeta tieta Cauã Reymond nos bastidores do Encontro: