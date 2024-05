Virginia impressiona ao exibir barriguinha no sexto mês de gravidez: ‘Nem parece’

Mas já? Virginia Fonseca celebra sexto mês de sua terceira gestação e chama atenção dos seguidores ao exibir barriguinha discreta

Parece que o tempo voou! No último sábado, 11, Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao revelar que já está no sexto mês de sua terceira gestação. No entanto, o que deixou os admiradores da influenciadora digital de boca aberta foi o tamanho de sua barriguinha, que permanece discreta mesmo com a gravidez avançada.

Através dos stories no Instagram, Virginia compartilhou um vídeo em que aparece dançando uma música de do marido e pai de seus filhos, Zé Felipe. No registro, a influenciadora rebola ao som da canção usando apenas um shortinho justo e a parte superior de um biquíni, que deixou à mostra a barriguinha da terceira gestação da loira.

Inclusive, Virginia chegou a posar de ladinho durante o vídeo para mostrar o tamanho do terceiro herdeiro, que segue discreto no ‘forninho’ da mamãe. Na legenda, a influenciadora digital, e agora apresentadora, celebrou a chegada de mais um mês grávida do menino: “Entrando no sexto mês, que Deus abençoe”, ela escreveu.

Logo, a publicação chamou atenção e circulou nas redes sociais, com muitos comentários sobre o tamanho da barriga de Virginia: “Nem tô grávida e minha barriga é maior que a dela”, brincou uma seguidora. “A Virgínia com 6 meses nem parece que tá grávida”, outra apontou. “A barriga dessa gestação tá bem menor que a das Marias, né?”, disse mais uma.

Vale lembrar que essa é a terceira gestação da influenciadora digital, que está à espera do pequeno José Leonardo. O bebê deve chegar ao mundo em agosto deste ano. Além do menino, ela já é mãe de Maria Alice, que está com dois aninhos, e Maira Flor, de apenas um, todos frutos de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe.

Virginia Fonseca abre o coração ao falar de gravidez:

Em conversa com a TV CARAS, Virginia Fonseca comparou o momento atual com suas outras gestações. Ela menciona que todas foram bem diferentes, mas que está amando esse momento: "Tive enxaquecas muito fortes nas outras gestações e nesta me sinto super disposta. Não tenho passado por fortes dores de cabeça”, contou.

“A barriguinha apareceu mais rápido. Estou ansiosa. A gravidez foi planejada, mas só aconteceu quando eu e o Zé desencanamos. Deixamos fluir no tempo de Deus. Agora, teremos um José para cuidar das Marias, isso vai ser maravilhoso. A gravidez já está muito diferente das outras", disse Virginia, que também falou sobre seu programa no SBT.