Fãs pedem que Whindersson Nunes se candidate à presidência após briga com Janja

Whindersson Nunes trocou farpas com Janja após o resgate do cavalo caramelo nas enchentes do RS; agora, fãs pedem que ele se candidate à presidência

Whindersson Nunes (29) tem recebido pedidos para se candidatar à presidência desde que trocou farpas com a primeira-dama do país, Janja da Silva (57). Os comentários dos fãs e internautas se intensificaram após o humorista compartilhar um teste de um dispositivo para resgate de animais de grande porte.

"Teste de resgate de animais de grande porte, se nao funcionar eu mudo meu nome pra Lula Messias Bolsonaro", escreveu Whindersson Nunes na publicação , citando os nomes de Lula (78), atual presidente do Brasil, e Jair Bolsonaro (69), ex-presidente.

Nos comentários, fãs admiraram a ideia do influenciador e pediram que ele se tornasse candidato nas próximas eleições presidenciais. "Tem meu voto, viu?", escreveu um. "Papo reto, você bem que poderia entrar pra política, teria meu voto fácil", afirmou um segundo. "Se candidata logo à presidência, para eu fazer campanha para político pela primeira vez na minha vida", acrescentou outra.

O humorista também recebeu elogios de diversos famosos. "Arrasou", disse Astrid Fontenelle (63). "Obrigada", agradeceu a maquiadora Franciny Ehlke (24). "Incrível", elogiou Tata Estaniecki (30). "Bora", completou Sasha Meneghel (25).

A briga entre Whindersson Nunes e Janja começou após o humorista debochar sobre a participação da primeira-dama no resgate do cavalo Caramelo, nesta quinta-feira, 9. O animal ficou nacionalmente conhecido após ser filmado se equilibrando em cima de um telhado em Canoas, no Rio Grande do Sul.

Ele não sabe q já inventaram maquina de lavar roupa faz tempo q libera o tempo das mulheres fazerem e estarem onde elas quiserem. — Janja Lula Silva (@JanjaLula) May 9, 2024

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Janja compartilhou um vídeo afirmando que estava emocionada com o resgate do animal. O humorista então respondeu ao registro da primeira-dama junto a um meme da novela Travessia. Na imagem, a personagem Chiara (Jade Picon) aparece lavando roupa com as mãos em um rio durante uma fantasia.

Um usuário da rede social criticou a publicação de Whindersson e afirmou que a atitude "desmoraliza um trabalho importantíssimo que está sendo feito". Janja respondeu ao usuário: "Ele não sabe que já inventaram maquina de lavar roupa faz tempo que libera o tempo das mulheres fazerem e estarem onde elas quiserem."

