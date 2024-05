Talento! Fátima Bernardes surpreende ao soltar a voz com a filha no ‘Altas Horas’

Após anunciar mudança radical na carreira, Fátima Bernardes impressiona ao atacar de cantora e soltar a voz com uma das herdeiras no ‘Altas Horas’

Na noite do último sábado, 12, Fátima Bernardes surpreendeu a todos ao revelar seu talento musical no programa 'Altas Horas', da Globo. Depois de anunciar uma nova etapa na carreira e lançar seu próprio canal de conteúdo nas redes sociais, a apresentadora encantou o público ao soltar a voz ao lado de uma de suas filhas.

No palco do programa de Serginho Groisman, Fátima surpreendeu ao mostrar sua habilidade vocal ao cantar a canção "Agora Só Falta Você", de Rita Lee. A apresentadora não estava sozinha no momento e fez um dueto com Beatriz Bonemer, uma de suas trigêmeas, fruto do antigo relacionamento com o apresentador e jornalista William Bonner.

Nas redes sociais, o momento viralizou e mãe e filha ganharam muitos elogios: "Gente, a Fátima Bernardes cantando Rita Lee não era o que eu esperava pra esse sábado, mas estamos aí", disse uma admiradora. “A Fátima é muito good vibes”, exaltou outra. “Nossa, a Beatriz tem uma voz linda”, uma terceira opinou sobre a herdeira dos jornalistas.

Tenho comigo que a seleção Brasileira só vai ganhar a copa de novo quando a Fátima Bernardes voltar a cobrir o time. Ela é muito good vibes haha#AltasHoraspic.twitter.com/NU6iec7PRB — Tiago Pereira (@QueriaSerVJ) May 12, 2024

Vale lembrar que já Beatriz expressou vontade de seguir carreira musical anteriormente: “Dos meus irmãos, eu sempre fui a mais tímida, mas fui crescendo e isso foi mudando. Por isso, acho que minha mãe nunca imaginou que eu pegava o microfone para cantar quando saía para bares”, a jovem contou em entrevista ao Jornal Extra.

“Nunca me vi como cantora. Meus amigos costumam pedir para eu pegar o microfone. Nas saídas, fui conhecendo o pessoal da banda com que cantei. E eles foram deixando. Nesse dia mesmo, cantei cinco músicas. Minha mãe sempre me incentivou a postar mais vídeos cantando”, disse a jovem, que atualmente é influenciadora digital.

Vale ressaltar que Beatriz tem outros dois irmãos, Vinícius e Laura, que levam uma vida mais reservada. Eles são trigêmeos, fruto do relacionamento anterior dos jornalistas. Além de terem trabalhado juntos na bancada do jornal da Globo, Fátima e Bonner foram casados por 26 anos, até anunciarem a separação em 2016.

Fátima Bernardes anuncia novo trabalho:

A apresentadora Fátima Bernardes anunciou seu novo trabalho após revelar que está renovando seu contrato por obra na Globo. Nesta quarta-feira, 08, a jornalista compartilhou um vídeo para contar a novidade para seus seguidores e fãs de seu trabalho Assim como muitos comunicadores, a famosa resolveu criar seu próprio canal no YouTube.