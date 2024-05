Virginia Fonseca se anima com chegada do terceiro filho: 'Não vejo a hora'

Em entrevista à CARAS Brasil, Virginia conta como irá comemorar o Dia das Mães e fala sobre ansiedade para o nascimento de José Leonardo

Grávida do terceiro filho, Virginia Fonseca (25) não esconde a ansiedade com a chegada de José Leonardo. Mãe de Maria Alice (2) e Maria Flor (1), a influenciadora conta como irá comemorar o Dia das Mães e também reflete sobre os desafios e alegrias da maternidade.

Ao lado do marido, Zé Felipe (26), Virginia anunciou a gravidez do terceiro filho em janeiro deste ano. Agora, meses depois, ela e a família seguem na expectativa de conhecer o pequeno. "Todo mundo sabe que sou a ansiedade em pessoa", diz, em entrevista à CARAS Brasil. "Eu não vejo a hora de pegar esse menino no colo e encher de beijo e carinho, todos ansiosos."

Neste domingo, 12, ela irá celebrar o Dia das Mães ao lado de sua mãe, Margareth Serrão (58), da sogra, Poliana Rocha (47) e dos filhos. "José Leonardo que logo chega para nossa felicidade", acrescenta ela, que homenageou o sogro, Leonardo (60), na escolha do nome do terceiro herdeiro.

Desde que se tornou mãe de Maria Alice, em meados de 2021, Virginia enfrenta muitas críticas quanto à criação das filhas nas redes sociais. Para ela, a maternidade como um todo pode ser considerada a melhor parte, mas também a mais desafiadora.

"Esse amor incondicional é único e só senti quando me tornei mãe. Esse sentimento sem duvida é a melhor parte, ver tudo acontecendo, cada passo do desenvolvimento delas", explica. "O desafiador é encarar o dia a dia para que nossos filhos estejam sempre bem e com saúde."

Virginia recorda que, recentemente, a caçula da família, Maria Flor, ficou um pouco doente enquanto ela estava viajando à trabalho. Além das tarefas como influenciadora e empresária, a artista também está no comando do Sabadou, seu novo programa do SBT. "Mesmo ela estando com o pai com as duas avós eu fiquei de coração partido, demais da conta."

