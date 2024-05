Tititi: Atriz estreou na Globo aos 75 anos de idade

A Dona Mocinha da novela Tititi fez a sua estreia na Globo após 50 anos de carreira; relembre

Provando que não existe idade para alcançar novos objetivos, a atriz Maria Célia Camargo (88), fez história ao estrear na Globo aos 75 anos. Com mais de 50 anos de estrada, a artista deu vida à icônica personagem Dona Mocinha, na segunda versão da novelaTititi, em 2010, na Globo.

Para o TV Foco, Maria Célia explicou que não começou a fazer novelas antes, porque não queria sair de São Paulo e se mudar para o Rio de Janeiro: “Quando comecei, amigos como a Glória Menezes e o Tarcísio Meira se mudaram para o Rio, mas eu fiquei presa às minhas raízes em São Paulo.” explicou.

A carreira da atriz teve início em 1960, com produções da TV Tupi, Maria Célia participou de novelas como A Única Verdade, em 1962, O sorriso de Helena, em 1964, Casa de Pensão, em 1982, e outras. No cinema, compôs o elenco de O Mistério do Tauros, em 1965, O Predileto, em 1975 e Cores, um dos seus últimos trabalhos, em 2013. No teatro realizou vários espetáculos como A Morte do Caixeiro Viajante, em 1962, Jesus Cristo em 1973, e outros.

Quando receceu o convite para participr de Ti-ti-ti, a atriz contou que teve o apoio dos dois filhos e mesmo acostumada a fazer parte de grandes produções, estrear a novela a deixou nervosa: “Minha barriga gelou!” descreveu.