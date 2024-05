Cíntia Chagas e Lucas Bove se casam em cerimônia íntima e luxuosa na Itália

A professora Cíntia Chagas e o deputado Lucas Bove sobem ao altar para celebrar sua união em casamento sem convidados na Itália; veja fotos

Na manhã do último sábado, 11, a professora, palestrante e influenciadora digital Cíntia Chagas selou sua união com o deputado estadual Lucas Bove, do PL, em uma capela no Lago de Como, na Itália. Sem a presença de amigos e familiares, o casal decidiu subir ao altar a sós em uma celebração extremamente intimista, mas ao mesmo tempo luxuosa.

Cíntia, que ganhou fama nas redes sociais ao compartilhar dicas de português com humor, revelou sua escolha de celebrar os votos de amor eterno em um 'elopement wedding', um casamento a dois. A influenciadora explicou que a decisão foi motivada pelas dificuldades em conciliar agendas e principalmente, organizar um casamento de grande porte.

“Conhecemo-nos há pouco mais de dois anos, e o Lucas disse, assim que nos vimos pela primeira vez, que nos casaríamos um dia. Em seis meses de relacionamento, ficamos noivos e, desde então, temos tentado, em vão, conciliar as agendas para realizarmos uma festa”, Cíntia detalhou a decisão e sua união com o deputado estadual.

A influenciadora, inclusive, começou a planejar um grande casamento, porém, teve uma mudança de planos: "Como somos pessoas públicas, a festa envolveria aproximadamente 700 convidados, o que seria extremamente trabalhoso e exaustivo para nós, perfeccionistas que somos", disse a professora, que decidiu adotar o conceito de ‘fugir’ para casar.

"Todavia, não abrimos mão de nos casarmos no religioso e escolhemos uma capela no Lago de Como, uma vez que a família do Lucas é de Como, na Itália. E, uma vez que eu gostaria de uma lua de mel na região em questão, decidimos nos casar lá”, Cíntia explicou que conseguiu conciliar as datas e ela e o marido estão de licença do trabalho.

Por fim, ela explicou porque não convidaram familiares: “Optamos não convidar familiares tampouco amigos mais próximos, pois o trabalho também seria moroso, já que a família do Lucas é volumosa. Além disso, a personagem principal da família dele, a avó, matriarca italiana de 93 anos, não poderia sair do Brasil, devido a recomendações médicas”, disse.

Depois de trocarem os votos tão sonhados em uma cerimônia religiosa tradicional, onde Cíntia usou um vestido de noiva clássico e uma beleza deslumbrante, o casal deixa a Itália e parte em lua de mel por outros países da Europa. Seu roteiro inclui visitas a Monte Carlo, Mônaco, e à Riviera Francesa. Confira os cliques do casamento:

