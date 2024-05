Lucas Lima se declara em primeiro Dia das Mães separado de Sandy: ‘Sorte’

Lucas Lima surpreende ao celebrar o primeiro Dia das Mães separado de Sandy com uma homenagem e compartilha foto rara do filho, Theo

Neste domingo, 12, Lucas Lima surpreendeu ao celebrar seu primeiro Dia das Mães separado de Sandy com uma homenagem emocionante. Em suas redes sociais, o músico compartilhou uma foto rara de seu filho, Theo, de nove anos, como uma forma de agradecer a ex-mulher por ser uma mãe exemplar para o menino.

Desde o divórcio, em setembro do ano passado, o músico e a cantora mantêm uma relação amigável e costumam compartilhar declarações em datas especiais. Por isso, Lucas usou seu perfil no Instagram para celebrar a data especial e além de homenagear a sua mãe, Lorena Lima, também compartilhou uma declaração para Sandy.

Através do feed, Lucas compartilhou uma foto em que a cantora surge abraçada com seu herdeiro de costas durante um momento em família. No registro, não é possível ver o rosto do pequeno, já que os pais preservam a identidade dele e nunca exibiram seu rosto. No entanto, é possível notar que ele já está crescido e aparece quase do tamanho da mãe.

Na sequência, Lucas também acrescentou uma foto com sua mãe, Lorena, e na legenda homenageou os dois exemplos de maternidade em sua vida: “Eu tenho sorte de ter as melhores referências de “mãe” que eu poderia ter”, iniciou o músico, que viveu um relacionamento entre idas e vindas com a cantora por 24 anos, sendo 15 deles casados.

“Tanto a que me fez quanto a que me refez, tanto a que me deu a vida quanto a que deu sentido a minha vida com esse tesouro que é meu gurizinho. Tenho dois exemplos diretos que me fazem reverenciar ainda mais a grandiosidade dessa responsabilidade e benção que é maternar. Mãe é uma só e mães são uma só também”, ele completou.

Por fim, Lucas fez uma piadinha para concluir a homenagem: “Muita sorte e muita gratidão. Feliz dia para todas as mães. E leva um casaco!”, disse o músico, que recebeu um agradecimento da ex-mulher nos comentários: “Que coisa linda… nosso bem maior merece o melhor de nós. Vou sempre tentar. Obrigada, viu?”, disse Sandy.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)



Lucas Lima fica ‘severamente alcoolizado’ em festa com Sandy:

Recentemente, Lucas Lima marcou presença na festa de lançamento e aniversário de seu ex-cunhado, Júnior Lima. Após o evento, que também contou com a presença de sua ex-mulher, Sandy, o músico usou as redes sociais para brincar sobre ter ficado 'severamente alcoolizado' e admitiu que 'perdeu a dignidade' durante a celebração, que aconteceu em São Paulo.

Muito próximo da família de sua ex-esposa, Lucas não pôde deixar de ir ao evento especial do ex-cunhado e foi fotografado sozinho na entrada. Vestindo uma roupa preta, ele deu um sorriso e se manteve discreto. Enquanto isso, Sandy também foi clicada sozinha, mas atraiu todos os holofotes ao apostar em um look rendado com bastante transparência; veja os registros e o relato do músico!