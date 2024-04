Lucas Lima fica ‘severamente alcoolizado’ em festa com Sandy: ‘Perde a dignidade’

Lucas Lima reencontra Sandy em festa de aniversário de Junior e revela que ‘perdeu a dignidade’ após ficar ‘severamente alcoolizado’

Na noite da última quarta-feira, 10, Lucas Lima marcou presença na festa de lançamento e aniversário de seu ex-cunhado, Júnior Lima. Após o evento, que também contou com a presença de sua ex-mulher, Sandy, o músico usou as redes sociais para brincar sobre ter ficado 'severamente alcoolizado' e admitiu que 'perdeu a dignidade' durante a celebração, que aconteceu em São Paulo.

Muito próximo da família de sua ex-esposa, Lucas não pôde deixar de ir ao evento especial do ex-cunhado e foi fotografado sozinho na entrada. Vestindo uma roupa preta, ele deu um sorriso e se manteve discreto. Enquanto isso, Sandy também foi clicada sozinha, mas atraiu todos os holofotes ao apostar em um look rendado com bastante transparência.

Noely e Xororó também estiveram presentes na celebração familiar. Lucas, que não deu muitos detalhes sobre o reencontro com a ex-mulher e seus parentes, revelou que aproveitou bastante a noitada. Em seus stories do Instagram, compartilhou um vídeo com Junior e, mais tarde, publicou outro registro em casa, admitindo que ‘exagerou’ na bebida.

"Severamente alcoolizado, mas assistindo seriezinha antes de deitar de vez para não atacar o refluxo. A gente perde a dignidade, mas não perde a responsabilidade, toma essa aí”, ele brincou com seu estado após o evento: “Meu Deus, acabei não filmando nada na festa além do vídeo que postei, é isso mesmo”, completou o músico.

“Presente no momento, mindfulness, mais histórias e menos Stories, namastê. Se beber, não poste”, ele brincou com a falta de registros da celebração. Vale mencionar que essa não é a primeira vez que Lucas e Sandy circulam no mesmo evento desde que anunciaram o fim do casamento após 15 anos em setembro do ano passado.

Inclusive, recentemente a cantora participou de mais uma noite de pré-estreia do filme Evidências do Amor, no qual atua com Fábio Porchat. Desta vez, o evento aconteceu no Rio de Janeiro e ela contou com a presença do ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima. Os dois foram fotografados pelos paparazzi, mas não posaram juntos.

