Sandy e Lucas Lima vão ao mesmo evento no Rio de Janeiro

Separada há alguns meses, Sandy recebe o carinho do ex-marido, Lucas Lima, em noite de pré-estreia de filme no Rio de Janeiro

A cantora Sandy participou de mais uma noite de pré-estreia do filme Evidências do Amor, no qual atua com Fábio Porchat. Desta vez, o evento aconteceu no Rio de Janeiro e ela contou com a presença do ex-marido, o cantor e músico Lucas Lima.

Os dois foram fotografados pelos paparazzi, mas não posaram juntos. Sandy posou com o elenco e conversou com a imprensa no local. Logo depois, Lucas chegou ao cinema para prestigiar o evento da mãe do seu filho.

O filme Evidências do Amor estreia no dia 11 de abril.

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação em setembro de 2023. Eles ficaram juntos por 24 anos e foram casados por 15 anos, sendo que tiveram um filho, Theo, de 9 anos.

Sandy - Foto: Rogério Fidalgo / AgNews

Lucas Lima - Foto: Rogério Fidalgo / AgNews

Bolsa caríssima de Sandy

A cantora Sandy caprichou na escolha do look para marcar presença na pré-estreia do filmeEvidências do Amor, que estreia no dia 11 de abril e tem a atuação dela ao lado de Fábio Porchat. O evento aconteceu em um cinema da cidade de São Paulo na noite de segunda-feira, 1º.

No evento, a estrela surgiu com uma bolsa da grife Balmain. O item é a clutch blaze, feita em couro envernizado, e que custa de R$ 17.135. Além disso, ela optou por um blazer preto básico, chamado Mayfair, da marca Bo.bô. O item custa R$ 2.298.

Para completar o visual, a artista usou meia-calça preta e sapatos combinando de salto alto.

++ Sandy: saiba quanto custa o top que ela usou no Altas Horas