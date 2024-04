Sandy é acompanhada pelos pais em pré-estreia de 'Evidências do Amor'

Solteira, Sandy é acompanhada por seus pais, Xororó e Noely, na pré-estreia de seu mais novo filme, 'Evidências do Amor', em São Paulo

A cantora Sandy esteve na pré-estreia de seu novo filme 'Evidências do Amor' nesta segunda-feira, 1. Solteira desde o término de seu casamento com Lucas Lima, a artista foi acompanhada de seus pais, Xororó e Noely, no evento, que aconteceu em São Paulo.

Para a ocasião, a protagonista do filme apostou em um look todo preto, com blazer fechado, combinado com uma meia calça e saltos. Sua mãe apareceu com uma camisa azul e calça de alfaiataria, enquanto seu pai também apostou no preto, desta vez com uma jaqueta de couro. O trio ainda posou com Fábio Porchat, protagonista do longa ao lado de Sandy.

Evidências do Amor estreará nos cinemas brasileiros no próximo dia 11. O filme é inspirado na música Evidências, de Chitãozinho e Xororó, onde o casal Marco Antônio e Laura, interpretados por Fábio Porchat e Sandy, se apaixonam após cantarem a música no karaokê.

Recentemente, a irmã de Junior Lima chegou a falar sobre sua personagem nas redes sociais."Esse foi meu primeiro dia no set de #evidenciasdoamor, recém caracterizada como minha personagem, Laura. Lembro até do frio na barriga… que, aliás, tá enorme agora também, já que tá chegando a estreia. Quem vai ver nosso filme, hein? Eu e @fabioporchat esperamos vocês!! A partir do dia 11/04, somente nos cinemas!", disse ela em publicação no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Sandy mostra sua marmita para a hora do almoço

A cantora Sandy pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira, 1º, ao mostrar sua marmita para o almoço. Ela contou que teve que almoçar dentro do carro no caminho para um trabalho. Assim, ela preparou sua refeição em casa e levou o pote da marmita para se alimentar antes de chegar ao trabalho.

A imagem foi exibida nos stories do Instagram dela e mostrou que a artista faz escolhas saudáveis. Na marmita da Sandy, os fãs puderam ver que ela almoçou arroz, purê de abóbora, vegetais refogados e um tipo de batata assada.

“Almoço de hoje: P.F na estrada… Amo também”, disse ela na legenda. Há pouco tempo, Sandy contou que é adepta da prática de não comer carne nas segundas-feiras. “Segunda sem carne… Recomendo”, disse ela ao mostrar seu almoço em casa há poucas semanas.