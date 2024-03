Professora de yoga fala sobre affair com Lucas Lima: ‘Não foi proposital’

Professora de yoga rompe o silêncio após rumores de affair com Lucas Lima e conta sobre o envolvimento deles

Os rumores de affair do cantor e músico Lucas Lima voltaram a ser assunto com a publicação de um vídeo da professora de yoga Vi Bueno Maruca. Há algumas semanas, os dois foram envolvidos em uma notícia de que estariam vivendo um affair após um vídeo de uma troca de carinhos. Agora, ela falou sobre o assunto em um novo vídeo nas redes sociais.

Ela contou que os tiveram um breve affair e que o clima de romance não foi adiante. "O que aconteceu há um mês foi duas pessoas que estavam se conhecendo um pouco mais. O que saiu na mídia é registro de um segundo encontro, uma coisa extremamente imatura ainda. Duas pessoas que estavam simplesmente se conhecendo e que eu tive a infeliz ideia de postar a minha prática e aconteceu tudo o que aconteceu. Não foi proposital", disse ela.

Então, ela completou: "O que aconteceu foi uma coisa extremamente infeliz que afetou todas as pessoas envolvidas e o que eu pude dizer e fazer no momento foi me retratar e não falar mais sobre o assunto, mas depois de mais de um mês essa coisa ainda reverbera, ainda continua envolvendo o meu nome".

Por fim, ela contou que os dois não estão juntos. "Não tem nada de relacionamento, eu sou solteira, não tenho nem tempo. [...] Foram só duas pessoas que estavam tentando se conhecer, é muito cru ainda, você tem apenas uma breve miragem do que é a pessoa. E dentro da noção que eu tive ali, percebi que não era uma pessoa que eu gostaria de me relacionar", declarou.

Lucas Lima fala sobre mulher misteriosa na praia

O cantor e músico Lucas Lima se pronunciou sobre o flagra na praia com uma mulher misteriosa. Nesta semana, ele foi visto curtindo o dia ao ar livre em uma praia no Rio de Janeiro e o vídeo viralizou nas redes sociais. Agora, ele contou sobre o flagra.

Em conversa com uma repórter do colunista Leo Dias, ele contou que a mulher misteriosa é Julia, que trabalha com ele, e os dois não estão juntos. "Não estou [namorando], não é loira misteriosa. É a Julia, minha colega de trampo. A gente foi para a praia”, disse ele.

Então, ele foi questionado se existia um clima de intimidade entre eles e negou. "Não é verdade. Nos stories, a moça que postou, ela mesma disse que não tinha absolutamente nada. Se eu quisesse esconder alguma coisa, eu não faria na praia no Rio de Janeiro, né”, declarou.