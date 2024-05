Simaria revela desafios em educar os filhos sem telas: 'Manter a essência preservada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Simaria conta como pretende celebrar o Dia das Mães ao lado dos herdeiros, Giovanna e Pawell

Mãe de Giovanna (11) e Pawell (8), Simaria Mendes (41) preparou uma comemoração especial para o Dia das Mães. Ao lado dos pequenos, ela passa uma tarde repleta de brincadeiras e reflete sobre os desafios em educar os herdeiros sem telas.

"O maior desafio [da maternidade] é educar os filhos sem tela, que é o que eu tento fazer todos osdias", conta Simaria , em entrevista à CARAS Brasil. "Faço isso para que eles possam brincar de coisas infantis e que possam manter a essência preservada."

A artista conta que para o Dia das Mães deste domingo, 12, pretende cozinhar a comida favorita dos herdeiros e passar a tarde junto aos dois, com direito a um piquenique e brincadeiras, como queimada e futebol.

Simaria diz que, apesar dos desafios da maternidade, encontra a maior gratificação em ser mãe diariamente no convívio com os dois. "É ver meus filhos me olharem com tanto amor, dizerem todos os dias que me amam. A gente sabe que é um amor genuíno, verdadeiro e sem medidas."

Giovanna e Pawell são fruto do casamento de Simaria com o espanhol Vicente Escrig. Os dois anunciaram a separação após 14 anos juntos em agosto de 2021, através de uma publicação nas redes sociais.

Por fim, a artista deixa um recado especial para as mães e deseja que todas tenham apoio para continuar criando os filhos. "Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mamães do Brasil e do mundo", começa.

"Somos muito especiais, e que Deus abençoe todas nós e nos capacite para que possamos ter cada dia mais sabedoria, paciência e resiliência para cuidar dos nossos filhos com muito amor e muito apoio."

