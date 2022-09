Catia Fonseca manda recado ao vivo para Ana Furtado

Catia Fonseca consegue o telefone de Ana Furtado e manda áudio com convite especial

CARAS Digital Publicado em 07/09/2022, às 18h24

A apresentadora Catia Fonseca teve uma atitude que surpreendeu os telespectadores do seu programa na Band nesta quarta-feira, 7. Ela mandou um áudio com um pedido para a apresentadora Ana Furtado.

Em seu recado, Cátia pediu para a artista aceitar o convite para uma entrevista, já que não é mais contratada da Globo. “Oi Ana, é a Catia Fonseca da Band, tudo bom? A gente tem um amigo em comum que me passou seu telefone, sabe o por quê? Porque queria fazer uma entrevista com você! E aí, estava pensando de um dia a gente marcar para fazer a entrevista. Saiu um monte de boatos por aí, e a gente está doido para você voltar para a televisão. Então, como sou sua fã, gosto do seu trabalho de verdade, a gente tem amigos em comum e todo mundo fala bem de você, falei: 'gente, podíamos fazer uma entrevista com a Ana Furtado'”, disse ela.

E completou: “O que você acha? Você escolhe onde, a gente se movimenta e vai! Fechou? Vai ser uma honra para mim porque olha, vou te falar uma coisa, mulher de fibra é você! Tem uma fibra gigante, um talento imenso, mas tem uma elegância que é fantástica. Escuta um monte de coisa e fica quieta”.

Ana Furtado fala sobre a sua vida longe da televisão

Após encerrar o contrato com a Globo em julho, Ana Furtado está longe da telinha e curtindo as férias. “Ainda estou no momento férias e aproveitando loucamente. Fui feita para estar sempre assim, esse é o meu projeto. Estou naquele projeto de cuidar de mim, da minha família, de estar mais perto de todo mundo. Sem pressa para nada, curtindo cada dia, e sem pensar em voltar para a TV em 2022, por enquanto não”, disse ela ao colunista Lucas Pasin, no UOL.

