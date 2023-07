Carol Nakamura já tem planos para o prêmio em dinheiro do No Limite

Em entrevista à CARAS Brasil, marido de Carol Nakamura comentou participação da atriz em No Limite

A atriz Carol Nakamura (40) foi mais um dos nomes confirmados para a nova edição do reality No Limite AmazôniaQuando ela ganhar o dinheiro, a ideia é terminar a reforma da casa. (Globo). Apesar do pouco tempo que teve para se preparar, a bailarina está confiante quanto sua participação na competição e seu marido, Gui Leonel (31), afirma à CARAS Brasil que ela já tem planos para o prêmio em dinheiro do programa.

" Quando ela ganhar o dinheiro [do No Limite], a ideia é terminar a reforma da casa ", começa o influenciador, que revela possuir cinema, cinco quartos e ainda planejar um parque para seus 17 cachorros na mansão. "Demanda muito tempo, trabalho e dinheiro. A ideia [também] é investir na casa e na carreira dela, ela quer ir para a Espanha para fazer um curso de atuação lá."

Para ele, Nakamura irá entregar muito entretenimento para os fãs do programa. Leonel afirma que sua esposa é fácil de conviver, mas que não compactua com mentiras ou atitudes erradas e, por isso, prefere falar tudo de forma direta, sem rodeios. Além disso, ele garante que a bailarina irá se entregar completamente à experiência.

"É tudo na lata. Para muitos, isso é um defeito, mas a Carol é a pessoa mais fácil e mais difícil de se lidar", completa o ex-participante do reality De Férias com o Ex. Leonel ainda diz que a torcida para a bailarina vencer o No Limite é grande, e que tem recebido muitas mensagens de apoio através das redes sociais e aplicativos de mensagens.

Para ele, resta aguentar a saudade e vibrar com o desempenho da esposa. O influenciador diz que se sente solitário em casa, mesmo com todos os cachorros, e que para driblar o sentimento angustiante manda mensagens para a esposa, mesmo enquanto ela está nas gravações do No Limite. "A saudade é de matar. Acho que é até pior para quem fica."

A nova temporada do reality de sobrevivência No Limite repetiu a dinâmica do Big Brother Brasil de confinar famosos e anônimos para competirem pelo prêmio de R$ 500 mil. Desta vez, os aventureiros serão levados para a Amazônia e precisarão passar por diversas provas de resistência, mediadas por Fernando Fernandes (42). A edição terá início em 18 de julho.

