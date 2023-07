No Limite Amazônia: saiba como será a nova temporada

O reality No Limite Amazônia estreia no dia 18 de julho e terá 15 participantes, sendo onze famosos e quatro famosos

No dia 18 de julho estreia a nova temporada do reality No Limite - Amazônia, na Globo. A atração irá ao ar às terças e quintas, após a novela Terra e Paixão, e contará com novo cenário, novas dinâmicas, novas histórias e novos participantes.

O que se sabe sobre a nova edição?

O reality será na Amazônia, no comando do apresentador Fernando Fernandes, que estreou no programa na edição do ano passado. Pela primeira vez o reality terá a mistura de participantes anônimos e famosos. Ao todo serão 15 competidores, sendo onze anônimos e quatro celebridades.

"Não teremos só anônimos, alguns dos participantes são famosos. Acho que essa mistura vai trazer belas reviravoltas, porque na verdade a fama não ajuda em nada na floresta (risos), mas é algo bom para o jogo. E pode ter certeza de que eu não vou dar moleza pra famoso, não. Aqui todo mundo é igual, todo mundo sente fome, dor, frio e passa perrengue", comentou o apresentador.

Ao longo da edição, os competidores encararão desafios em busca de comida, itens básicos de sobrevivência e, o mais importante, imunidade para escapar do portal de eliminação. O jogo começará com duas equipes, que carregam no nome frutos típicos da região, Jenipapo e Urucum.

Antes da estreia, no dia 13 de julho, após a novela 'Terra e Paixão', vai ao ar uma edição especial que dá início ao programa. O programa explora a nova locação e mostra os bastidores da chegada do Fernando, além do que está por vir na nova temporada.

Na nova temporada, os fãs do reality podem esperar dinâmicas inéditas e reviravoltas surpreendentes, que prometem balançar as estruturas das equipes e complicar ainda mais a convivência. Vale lembrar que o reality também irá ao ar no canal a cabo Multishow às quartas e sextas, sempre às 23h

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por No Limite (@nolimite)

Leia também:Bil Araújo relembra desafios enfrentados no reality 'No Limite': "Meu ponto fraco"

Conheça os participantes

Na noite desta terça-feira, 4, a Globo anunciou os participantes da nova temporada do reality No Limite - Amazônia. A edição contará com 15 participantes, e quatro serão famosos.

Entre as celebridades que vão fazer parte da atração estão confirmados: Carol Nakamura, Paulo Vilhena, Mônica Carvalho e Claudio Heinrich. Já no grupo anônimo estão: Marcus Vinícius, Simoni, Guilherme, Paula, Amanda, André, Pipa, Raiana, Fulý, Euclides e Greiciene. Conheça os perfis dos competidores!