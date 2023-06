Bil Araújo relembra desafios enfrentados no reality 'No Limite': "Meu ponto fraco"

O influenciador digital Bil Araújo deu detalhes sobre suas experiências e os aprendizados adquiridos durante o reality

Bil Araújo, conhecido por suas participações nos maiores realities do país, relembrou os desafios intensos que enfrentou durante sua jornada no 'No Limite', programa de sobrevivência da TV Globo.

O influenciador digital deu detalhes sobre as dificuldades relacionadas à alimentação restrita, as condições precárias de higiene e o impacto dessa experiência para a sua vida. Segundo o modelo, no programa ele chegou a passar por situações extremas, principalmente ligadas à parte da alimentação.

"Tínhamos 1/4 de Miojo para o time inteiro, uma laranja para dividir em seis pedaços. Era complicado, foi um perrengue", revelou o ex-participante do BBB 21 à CARAS Digital. Para ele, ter uma alimentação restrita foi a pior parte.

"Eles colocavam a prova no sol de meio-dia, num morro e você tem que estar bem. Era bem difícil, porque meu ponto fraco é a fome. Eu fico mal-humorado, eu tenho o metabolismo muito acelerado, então toda hora eu tô comendo, tô mastigando alguma coisa. Eu fui guerreiro", confessou.

Provas em equipe e aprendizados

No reality, as competições em equipe também representavam um desafio adicional para Bil e os outros competidores. O influenciador ressaltou a importância de se esforçar ao máximo para vencer, mas enfatizou que o sucesso também dependia do trabalho conjunto em equipe.

"Você tem que se virar pra você comer e para isso precisa ganhar as provas. Tinha que dar o máximo, mas as competições são em time e isso complica mais ainda. A alimentação também é bem regrada. As proteínas eram um atum, por exemplo, e tem que comer. Se você não gostar, vai ficar com fome. Às vezes era lentilha, era milho, entre outras coisas", relembrou.

Bil ainda deu detalhes sobre os obstáculos enfrentados em relação à higiene e ao ambiente de convivência no programa. "Toda necessidade era feita no mato. E essa parte de higienização acredito que para a mulher era um pouco mais difícil. Quando eu pegava água, eu molhava a minha camiseta própria de dormir e começava a esfregar no corpo para tomar um banho e economizar. Depois eu deixava pra secar e dormia. O cheiro era muito ruim, foi um grande desafio", confessou.

Apesar de todos os obstáculos, ele não se arrepende de ter participado do reality 'No Limite', já que a experiência o ensinou a valorizar as coisas simples do dia a dia. "No programa, eu dormia na areia, com chuva, tempestade na cara, bicho passando no pé, piolho-de-cobra. Hoje, eu agradeço por tudo que conquistei e valorizo as coisas mais simples. Foi uma experiência única", afirmou.

Além de participar do BBB 21 e do No Limite, da TV Globo, Bil Araújo também fez parte do elenco do reality A Fazenda 13, da Record TV. Ele ficou em segundo lugar após perder para Rico Melquiades, o grande vencedor da edição.