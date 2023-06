Bil Araújo revela se existem chances de entrar em novo reality: ‘Muito psicológico’

Ex-BBB, No Limite e A Fazenda, Bil Araújo fala sobre dificuldades nos programas e fala se entraria em mais

Neste último sábado, 3, o influenciador digital e participante de reality shows, Bil Araújo, aproveitou sua conversa com a CONTIGO! para abrir seu coração sobre suas participações nos programas e principalmente, se entraria em um outro. O famoso ganhou notoriedade após integrar o elenco de Big Brother Brasil 21, mas também já participou de A Fazenda e No Limite.

Durante o BBB 21, o influenciador digital acabou saindo muito rápido, mas em A Fazenda, foi até o final, e se orgulha disso. “Eu aguentei muitas coisas lá dentro no período dos 3 meses. Então foram três realities com formatos diferentes, cada um teve seu momento desafiador”, relembrou.

Além disso, Arcrebiano revelou se entraria ou não em mais um programa. “Precisa de muito psicológico e eu já usei todos os meus. Consegui fazer tudo o que queria, mostrei quem eu era e tudo certo”, afirmou. “Não vou dizer que nunca mais, mas pelo menos agora não faz parte dos meus planos e desse ciclo que estou, meu foco é aprender ainda mais sobre empreendedorismo e no meu autoconhecimento para aproveitar toda essa carreira”, contou.

Bil Araújo diz que futevôlei ajudou a lidar com fama: "Equilíbrio"

Em uma conversa com a CARAS Brasil, Bil Araújo contou que se encontrou na prática do futevôlei e que o esporte foi muito importante para ele reencontrar o seu equilíbrio emocional depois de entrar no mundo dos famosos. "A exposição nos realities realmente trouxe desafios, mas o esporte foi uma válvula de escape, além de ter aprendido a lidar com o lado negativo", disse ele, que também já participou do No Limite 5 e A Fazenda 13. "O futevôlei me proporciona momentos de descontração e superação, o que contribui para meu equilíbrio emocional. Além disso, a interação com outros atletas e fãs do esporte me ajudou a manter o foco e a motivação no lado positivo, que é o que realmente importa", declarou.