Carla Diaz quebra o silêncio após revolta dos fãs com júri do Dança: "Desafiador"

Carla Diaz quebra o silêncio nas redes sociais e agradece fãs; eles acusam júri de prejudicar a atriz

Em um texto sincero, a atriz Carla Diaz agradeceu o apoio dos fãs e seguidores nesta segunda-feira, 12. Ela fez uma reflexão após escapar da eliminação no Dança dos Famosos com a ajuda da plateia do Domingão com Huck.

Nas redes sociais, seguidores da artista estão criticando o júri técnico da competição. Eles acusam ao menos dois jurados, Zebrinha e Carlinhos de Jesus, de descontarem preciosos pontos da atriz sem necessidade.

Agora, ela se pronunciou e agradeceu o empenho dos fãs."Bastidores de mais um domingo desafiador… em todos os dias sinto que os desafios vão aumentando, os limites vão sendo ainda maiores e a vontade de fazer dar certo também só aumenta", declarou ela sobre as cobranças que recebe.

"Mas, por outro lado, fico feliz em poder compartilhar um pouco de tudo isso com vocês. Confesso que mostrar todas as emoções em um minuto não é tão fácil, mas espero que consigam enxergar o quanto também tem sido especial e gratificante cada fase vivida", acrescentou.

Carla Diaz ainda seguiu agradecendo o apoio dos fãs. "Em especial, quero muito agradecer o apoio de vocês, e sempre deixo claro o quanto isso muda, e de verdade? Muda tudo! Todo final de vídeo de bastidores, assim como todo final de dia, tem pessoas na portaria prontas para dar uma palavra de força. O carinho que tenho recebido nas ruas, nas redes… Aquece o coração!", afirmou.

Nos comentários, a artista foi muito enaltecida. "Os jurados mais uma vez foram injustos", comentou um. "Mais uma vez injustiçados pelo júri. Dançaram muito. Para mim os melhores", comentou outro. "Você está simplesmente perfeita na competição, mas as notas estão sendo muito injustas", disparou outro.

Símbolo

No começo deste ano, Carla Diaz comentou com seus seguidores nas redes sociais sobre a importância da borboleta em sua vida. O inseto remete a um momento muito difícil na vida da artista, quando foi diagnosticada com câncer na tireoide em 2020.

“A borboleta tem um significado importante na minha vida e minha relação com ela é algo muito forte, além do que eu consiga descrever... Depois do meu câncer de tireoide - que tem o formato de borboleta - tudo com borboleta se tornou grande!”, comentou a participante do BBB 21 na época.