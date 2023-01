Carla Diaz fala sobre câncer que teve na tireoide: ‘Formato de borboleta’

Atriz Carla Diaz relembra doença e fala sobre simbologia da borboleta em sua vida

Nesta quarta-feira, 25, a atriz Carla Diaz (32) compartilhou em suas redes sociais um ensaio que fez com diversos acessórios de borboleta. A famosa explicou para seus seguidores a simbologia do animal em sua vida, principalmente após ter um câncer na tireoide, visto que a glândula tem formato de borboleta.

“A borboleta tem um significado importante na minha vida e minha relação com ela é algo muito forte, além do que eu consiga descrever... Depois do meu câncer de tireóide - que tem o formato de borboleta - tudo com borboleta se tornou grande!”, explicou a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

“E hoje, dia 25 de janeiro eu posso comemorar o 'Dia do Borboletário' do MEU borboletário!! Meus fãs, que também são parte da minha força, felicidade e gratidão durante todas as fases da minha vida. Por mim, pela minha família e por eles, que todos os dias (mesmo que mais no meu cantinho) me dedico para sair do casulo e voar o mais alto que eu puder! Eu sou muito grata por ter vocês comigo. Obrigada por toda dedicação, por todas as vezes que me acompanham nos seus trabalhos, por todas as surpresas que vocês fazem e eu amo e por todo apoio, carinho e cuidado de sempre. Vocês são TUDO! AMO VOCÊS, estaremos sempre juntos, e vamos além, voando alto”, completou.

Nas fotos que a atriz e ex-BBB escolheu para publicar, ela aparece com seus longos cabelos loiros postos em frente ao seu corpo, aparentemente sem mais nada, com detalhes de borboletas brancas e azuis espalhados pelas madeixas.

Equipe de Carla Diaz se pronuncia após boatos de término com Felipe Becari

Carla Diaz e Felipe Becari (35) movimentaram as redes sociais recentemente. É que os fãs notaram que a musa deu "unfollow", no amado, em seu perfil no Instagram. Assim que os admiradores dos pombinhos notaram a atitude da atriz, começaram a surgir boatos sobre o suposto término de noivado do casal. Mas tudo não passou de um grande mal entendido.

Segundo a equipe de Carla Diaz, teria ocorrido um problema técnico nas redes, já que nos últimos dias a conta do Instagram do deputado foi desativada e por esse motivo o seu nome não estaria aparecendo entre os seguidores da atriz.

Em um vídeo postado recentemente em seu Instagram, Becari comentou sobre os boatos do suposto término de seu relacionamento que estão saindo na web. "Um dos absurdos: que eu me separei, que eu briguei com a Carla e que eu briguei com a minha mulher. Da onde vocês tiraram isso? Por que a gente não postou?", afirmou ele.