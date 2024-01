Cantor do Jeito Moleque reage ao ser zoado por erro de inglês no Encontro

Cantor do grupo Jeito Moleque, Gui Albuquerque se diverte ao ver os memes que criaram de sua gafe ao cantar em inglês no programa Encontro

O cantor Gui Albuquerque, que é o vocalista do grupo Jeito Moleque, pagou um mico ao vivo na TV nesta quinta-feira, 25. Isso porque ele tentou cantar a música I Want It That Way, do Backstreet Boys, mas não sabe inglês e errou a letra. O vídeo dele enrolando no inglês viralizou nas redes sociais e o artista brincou sobre a situação nas redes sociais.

Logo depois de sair do palco, ele viu os comentários dos internautas e fez um pedido para seus colegas de banda. "Vai pagar um curso de inglês para mim?”, disse ele.

Além disso, ele contou que foi reconhecido no aeroporto após a gafe. "Estou no aeroporto e o cara me reconheceu. Com esse nível de inglês, me segurem. A partir de maio, turnê passando pela Europa, Canadá e Estados Unidos”, declarou ele, que levou a situação na brincadeira e compartilhou os memes.

Erro no BBB 24

A edição do BBB 24, da Globo, exibida na noite de quarta-feira, 10, deu o que falar nas redes sociais. Isso porque, ao longo da atração, um erro cometido pela produção não passou despercebido e ficou entre os assuntos mais comentados da web.

Em determinado momento do programa, enquanto cenas dos participantes do reality show eram transmitidas, o nome de uma sister foi creditado de forma errada. Na ocasião, quem apareceu na tela foi Raquele, mas a legenda apontou como Leidy Elin.

Após a repercussão, internautas passaram a criticar a 'gafe' da produção do BBB 24. A troca entre os nomes das sisters levantou debate, uma vez que, as duas sisters são mulheres pretas.

"Detalhe, ainda não consegui decorar o nome de todo mundo, mas a produção errar essa, modo vergonha alheia ativado com sucesso", lamentou um usuário do site X, antigo Twitter. "Eu percebi na hora gente! Vergonhoso demais esse erro para uma emissora do tamanho da Globo, ainda mais no maior reality show do país", comentou outro.