BBB 24: Erro de produção com sister gera críticas na web: 'Vergonhoso'

Durante a edição exibida, uma confusão envolvendo a produção do BBB 24 não passou despercebida entre os internautas

A edição do BBB 24, da Globo, exibida na noite de quarta-feira, 10, deu o que falar nas redes sociais. Isso porque, ao longo da atração, um erro cometido pela produção não passou despercebido e ficou entre os assuntos mais comentados da web.

Em determinado momento do programa, enquanto cenas dos participantes do reality show eram transmitidas, o nome de uma sister foi creditado de forma errada. Na ocasião, quem apareceu na tela foi Raquele, mas a legenda apontou como Leidy Elin.

Após a repercussão, internautas passaram a criticar a 'gafe' da produção do BBB 24. A troca entre os nomes das sisters levantou debate, uma vez que, as duas sisters são mulheres pretas.

"Detalhe, ainda não consegui decorar o nome de todo mundo, mas a produção errar essa, modo vergonha alheia ativado com sucesso", lamentou um usuário do site X, antigo Twitter. "Eu percebi na hora gente! Vergonhoso demais esse erro para uma emissora do tamanho da Globo, ainda mais no maior reality show do país", comentou outro.

Confira:

Simplesmente o editor confundiu a Raquele com a Leidy Elin #BBB24pic.twitter.com/8pibGAuvOn — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 11, 2024

A PRODUÇÃO CONFUNDINDO A LEIDY ELIN COM A RAQUELLE



Que gafe!! Duas pretas de trança que são TOTALMENTE diferentes e eles fazem isso#BBB24 — Machadinho 🪓 (@machadolucas13) January 11, 2024

A produção confundiu os nomes e colocou o nome da Leidy sendo que quem estava lá era a Raquele. #BBB24pic.twitter.com/QbUfAbNMnG — POPTime (@siteptbr) January 11, 2024

E a produção do #BBB24 que trocou o nome da Raquelle com a Leidy Ellen… mais atenção BBB — Jota Emi 🍂 (@joaomanuels_) January 11, 2024