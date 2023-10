Cadê a Patrícia Poeta? Apresentadora é substituída no programa Encontro

Patrícia Poeta não comanda o programa Encontro nesta quinta-feira, 5, e o motivo da ausência vem à tona

Na manhã desta quinta-feira, 5, a apresentadora Patrícia Poeta não apareceu no programa Encontro, da Globo, para comandar a atração e a ausência dela foi sentida pelos telespectadores. Porém, a falta dela já era prevista!

Nesta edição, Poeta foi substituída por Tati Machado e Valéria Almeida, que comandaram a atração nesta quinta-feira. Na quarta-feira, 4, ao vivo, Patrícia contou que não estaria no programa por causa de uma gravação externa, mas fez mistério sobre o assunto da gravação.

Agora, o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, revelou o que ela foi fazer. De acordo com a publicação, Poeta foi gravar uma participação no programa Domingão com Huck, da Globo, no qual ela deve participar do quadro Batalha do Lip Sync.

A apresentadora Patrícia Poeta deve voltar ao comando do Encontro na sexta-feira, 6.

Patrícia Poeta exibe boa forma

A apresentadora Patrícia Poeta agitou as redes sociais nesta semana ao ostentar a sua beleza impecável. A estrela relembrou um ensaio fotográfico só de biquíni que fez há pouco tempo e chamou a atenção dos fãs.

Na imagem, ela apareceu com um biquíni preto estiloso e deixou à mostra seu corpo sarado, com direito a pernas torneadas e barriga sarada. “Em tempos de calorão… pode TBT de biquíni?! Era de uma linha de roupas de praia da minha marca”, disse ela.

Nos comentários da foto, os fãs elogiaram a artista. “A mais linda e fantástica profissionalmente da TV”, afirmou um seguidor. “Gata demais”, escreveu outro. “Continua mais dos que belíssima, o tempo só te favorece, garota”, declarou mais um.