Como é a relação das irmãs Patrícia Poeta e Paloma Poeta? A mais nova rebate comparações

Patrícia Poeta e Paloma Poeta fazem sucesso em emissoras diferentes de TV e a mais nova conta sobre as comparações entre elas

A jornalista Paloma Poeta seguiu os passos de sua irmã famosa, a apresentadora Patrícia Poeta, na TV. Ela trabalha há 10 anos na TV e, atualmente, é apresentadora da Record TV depois de ter passado por afiliada da Globo e pela Band. Agora, ela abriu o jogo sobre a sua relação com a irmã global.

Aos 31 anos, Paloma é mais jovem do que Patrícia, que tem 46 anos, e contou que teve a irmã como um exemplo profissional. Tanto que entrou para a faculdade de jornalismo aos 16 anos e se orgulha da irmã que fez sucesso na Globo.

Em conversa na Coluna Play, do Jornal O Globo, a Poeta mais jovem contou sobre as comparações entre as irmanas e garantiu que elas se dão muito bem. "Acho que já passei dessa transição de "irmã da Patrícia Poeta" para "Paloma da Record", "moça da Record" ou "Poeta da Record". Isso é uma prova de que eu fui trilhando meu caminho e conquistando meu espaço, ganhando a minha identidade. Acho que a pressão e a comparação são muito grandes. Mas você vai assimilando que são pessoas diferentes. Nenhum tipo de comparação é saudável, nem com minha irmã nem com qualquer outra pessoa. A nossa diferença de idade também é grande. Ela tem 16 anos a mais de carreira do que eu. Fui aprendendo a separar as coisas e a me comparar só comigo mesma, vendo o que dá para fazer para melhorar", disse ela.

E completou: "Patrícia mora em São Paulo, mas procura vir ao Rio de Janeiro, onde eu moro desde 2021. A gente se fala bastante, compartilha situações da vida e tenta se encontrar quase todo domingo para almoçar em família". Inclusive, Patrícia Poeta foi madrinha no casamento da irmã, Paloma Poeta, em 2021.

Patrícia Poeta exibe boa forma

A apresentadora Patrícia Poeta agitou as redes sociais nesta semana ao ostentar a sua beleza impecável. A estrela relembrou um ensaio fotográfico só de biquíni que fez há pouco tempo e chamou a atenção dos fãs.

Na imagem, ela apareceu com um biquíni preto estiloso e deixou à mostra seu corpo sarado, com direito a pernas torneadas e barriga sarada. “Em tempos de calorão… pode TBT de biquíni?! Era de uma linha de roupas de praia da minha marca”, disse ela.

Nos comentários da foto, os fãs elogiaram a artista. “A mais linda e fantástica profissionalmente da TV”, afirmou um seguidor. “Gata demais”, escreveu outro. “Continua mais dos que belíssima, o tempo só te favorece, garota”, declarou mais um.