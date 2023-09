Magérrima, Patrícia Poeta exibe corpão em look mínimo

Patrícia Poeta relembra ensaio fotográfico com look mínimo e a beleza rouba a cena

A apresentadora Patrícia Poeta agitou as redes sociais nesta semana ao ostentar a sua beleza impecável. A estrela relembrou um ensaio fotográfico só de biquíni que fez há pouco tempo e chamou a atenção dos fãs.

Na imagem, ela apareceu com um biquíni preto estiloso e deixou à mostra seu corpo sarado, com direito a pernas torneadas e barriga sarada. “Em tempos de calorão… pode TBT de biquíni?! Era de uma linha de roupas de praia da minha marca”, disse ela.

Nos comentários da foto, os fãs elogiaram a artista. “A mais linda e fantástica profissionalmente da TV”, afirmou um seguidor. “Gata demais”, escreveu outro. “Continua mais dos que belíssima, o tempo só te favorece, garota”, declarou mais um.

Há poucos dias, Patrícia Poeta encantou os seguidores nas redes sociais ao mostrar uma foto inédita com seu filho, Felipe, fruto do antigo casamento com Amauri Soares. Ela mostrou uma foto com o rapaz e o bolo de aniversário. Veja a foto aqui. "21 anos! O tempo voa… Feliz aniversário, meu filho, querido! Orgulho de você! Orgulho de poder fazer parte da sua vida. Quero que saiba que não importa onde, nem como, muito menos quando, sempre estarei com você até o infinito. Ser sua mãe é um presente! Te amo muito!", disse ela. Felipe é fruto do antigo relacionamento de Poeta com diretor Amauri Soares.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PATRÍCIA POETA (@patriciapoeta)

Patrícia Poeta arrasa em dancinha inspirada em Tati Machado

A apresentadora Patrícia Poeta surpreendeu seus seguidores nas redes ao entrar em uma trend e curtir um funk! A comandante da atração matinal da Globo, o ‘Encontro’, se soltou em uma aula de dança e mostrou que está aprendendo a coreografia que a jornalista Tati Machado ensinou ao vivo no programa.

Para quem não se lembra, a repórter da atração conquistou os telespectadores com seu carisma e bom humor durante as férias da apresentadora titular no mês passado. Em um momento de descontração no programa, Tati chegou a ensinar uma dancinha que viralizou nas redes sociais e fez o maior sucesso. Confira!