Bruno De Luca começa a gravar nova série da Globoplay, Os Parças

O ator Bruno De Luca deu detalhes das gravações e celebrou a volta à carreira de ator com a série Os Parças

Bruno De Luca (40) está podendo matar a saudade de atuar com o início das gravações da série Os Parças, do Globoplay. A produção é uma continuação dos filmes lançados em 2017 e 2019, e ainda não tem data de estreia.

Na trama, o ator vive o personagem Romeu e está muito feliz por reencontrar os colegas de elenco Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa e Karina Dohme. O projeto vai contar, inicialmente, com 10 episódios.

Em conversa com a CARAS Digital, o artista comentou sobre a rotina de filmagens. "Está sendo bem diferente, ontem a noite, por exemplo, eu fiquei até tarde decorando texto, mas é tudo muito prazeroso, eu estou me divertindo demais. Foi muito bom esse projeto ter acontecido porque eu mato minha saudade de atuar. Quando era filme, era sempre só uma temporada de filmagem, você filma um tempo e depois eu sigo minha vida como apresentador, fazendo outras coisas, agora como série está sendo perfeito, espero que tenha outras temporadas", disse ele.

Bruno usou as redes sociais para compartilhar o momento no mês passado, mas as gravações se iniciaram essa semana. A atração conta a história das aventuras de Toin (Tom Cavalcante), Ray Van (Whindersson Nunes), Pilôra (Tirullipa) e Romeu (Bruno De Luca), que fazem de tudo para se dar bem na vida. Além disso, quem fará uma participação especial no humorístico é a cantora Jojo Todynho.

Recentemente, Bruno finalizou as gravações do programa Vai Pra Onde Mozão?, do Multishow, ao lado de sua noiva Sthéfany Vidal (28), com quem ele espera a primeira filha.

