Karina Dohme começa a gravar a série Os Parças, do Globoplay

Após interpretar a Teca em Quanto Mais Vida, Melhor, Karina Dohme comemora novo trabalho na série Os Parças

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 17h51

A atriz Karina Dohme já está de volta ao set de gravação. Depois de brilhar como a Teca na novela Quanto Mais Vida, Melhor, da Globo, ela está no elenco da série Os Parças, do Globoplay. As gravações começaram nos últimos dias e a estreia da trama deverá ser em 2023.

A estrela mudou o visual para o início das gravações ao escurecer os fios. Na trama, ela atuará ao lado de Whindersson Nunes, Tirullipa, Tom Cavalcante e Bruno de Luca.

"Foi uma surpresa deliciosa receber esse convite, estou muito feliz por iniciar esse novo trabalho, é a minha primeira experiência no streaming. Além disso, adoro comédia, “Os Parças” vem com um texto maravilhoso, que tem uma pegada de comédia bem escrachada, divertida e popular, algo que não vemos faz tempo com a extinção de alguns programas e é um gênero que tenho bastante experiência e afinidade. Estou me sentindo em casa!", disse ela.

Então, a estrela contou mais sobre a sua personagem. "Minha personagem é uma mulher romântica, diria que ela é a mocinha da história, mas com muitas facetas surpreendentes e divertidíssimas. Tenho certeza que o público vai gostar dela e das histórias da série. O clima das gravações é o melhor possível e já dá pra saber que se nós estamos nos divertindo muito no set, o público vai amar", declarou.

Karina Dohme posa com Bruno de Luca nos bastidores da série Os Parças: