Namorada de Bruno De Luca exibe barrigão de gravidez durante passeio com o amado

Bruno De Luca e sua namorada, Sthéfany Vidal, surgiram juntinhos curtindo um passeio pelo marco das três fronteiras

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 15h03

Nesta segunda-feira, 8, a namorada de Bruno De Luca (40), Sthéfany Vidal (28), surgiu na web exibindo o seu barrigão da gravidez durante um passeio que fez ao lado do amado, durante uma viagem.

O apresentador publicou uma foto onde o casal aparece ao lado da placa do marco das três fronteiras em Foz do Iguaçu, enquanto eles aparecem abraçados enquanto seguravam juntos o barrigão da menina.

Na legenda, ele falou: "Marco das três fronteiras, em Foz do Iguaçu. Comam a empanada da Argentina, um churrasquinho do Brasil e um churros do Paraguai. Em outubro no Vai Pra Onde, Mozão?, no Multishow".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que barriga linda! Parabéns!", escreveu um. "E vocês três curtindo tudo isso!", falou outro. "Que massa!", disse um terceiro.

Confira a foto que Bruno de Luca postou, mostrando a barriguinha de gravida da namorada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno De Luca (@brunodeluca)

Bruno De Luca grava última parte de seu programa na companhia da amada

Bruno De Luca está gravando a última parte de seu programa, Vai Pra Onde Mozão?, do Multishow, acompanhado da namorada, Sthéfay Vidal. Juntos, o casal passou por Foz do Iguaçu e ainda passaram no Paraguai.

