Bruna Lombardi revela susto com Luciano Huck em entrevista: 'Quase'

A atriz Bruna Lombardi recordou um episódio inusitado que viveu com o apresentador Luciano Huck anos atrás. Em sua participação no 'Domingão', exibida no último domingo, 21, a artista revelou que o marido de Angélica quase a derrubou do cavalo durante uma entrevista no extinto programa 'Estrelas'.

"Você quase me derrubou do cavalo", relatou Bruna Lombardi. Na sequência, ela detalhou como a situação aconteceu: "Ele [Huck] estava enlouquecido com o drone. Virou diretor de uma cena que era eu e o Ri [Carlos Alberto Riccelli, seu marido] andando a cavalo, mas ele filmou num drone", contou a famosa.

Luciano Huck, por sua vez, confirmou a história inusitada: "Eu estava sem ter o que fazer, era o programa da Angélica. Aí eu vi a Bruna e o Riccelli [Carlos Alberto] andando a cavalo, falei, vou filmar. Mas o cavalo não gostou do meu drone, não", relembrou o apresentador da TV Globo.

Bruna Lombardi ainda relatou o grande susto do animal ao se deparar com o drone de Huck. "Ele filmando, pensou em fazer mais um take comigo e o drone passou pertinho do cavalo e o bicho deu uma empinada e eu quase caí. Não caí porque sou do ramo", se divertiu a atriz, por fim.

Chris Flores encerra o contrato de 7 anos com o SBT

A apresentadora e jornalista Chris Flores encerrou o seu contrato com o SBT. Depois de 7 anos de trabalho, ela conversou com os executivos da emissora e decidiu romper o contrato de comum acordo, informou o site Notícias da TV.

Ainda na publicação de Daniel Castro, ela contou que se afastou do programa Fofocalizando no final de 2023 porque não se identificava mais com a cobertura de celebridades e quer ser para uma nova fase. Além disso, ela chegou a ser cotada para outros programas do SBT, mas não aceitou.

"Eu não me via em nenhum dos novos projetos. Então, era muito mais honesto da minha parte não ficar numa emissora onde recebo sem trabalhar. Agora o SBT fica livre e eu também", disse ela.

Vale lembrar que Chris Flores apresentou sua última edição do Fofocalizando em outubro de 2023, quando celebrou seu aniversário na TV. Neste meio tempo, ela concluiu a faculdade de História e iniciou seu projeto de mestrado.