Chris Flores encerra o contrato de 7 anos com o SBT

Depois de sair do comando do Fofocalizando há alguns meses, Chris Flores decide se despedir do SBT e revela o motivo

A apresentadora e jornalista Chris Flores encerrou o seu contrato com o SBT. Depois de 7 anos de trabalho, ela conversou com os executivos da emissora e decidiu romper o contrato de comum acordo, informou o site Notícias da TV.

Ainda na publicação de Daniel Castro, ela contou que se afastou do programa Fofocalizando no final de 2023 porque não se identificava mais com a cobertura de celebridades e quer ser para uma nova fase. Além disso, ela chegou a ser cotada para outros programas do SBT, mas não aceitou.

“Eu não me via em nenhum dos novos projetos. Então, era muito mais honesto da minha parte não ficar numa emissora onde recebo sem trabalhar. Agora o SBT fica livre e eu também”, disse ela.

Agora, ela quer se dedicar ao seu curso de mestrado de História e também às redes sociais.

Vale lembrar que Chris Flores apresentou sua última edição do Fofocalizando em outubro de 2023, quando celebrou seu aniversário na TV. Neste meio tempo, ela concluiu a faculdade de História e iniciou seu projeto de mestrado.

Filho de Chris Flores aparece na TV

A apresentadora Chris Flores completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 24, e ganhou uma homenagem especial durante o programa Fofocalizando, do SBT. No final da atração, ela recebeu a visita especial do seu filho, Gabriel, de 17 anos, fruto do casamento com o fotógrafo Ricardo Côrrea.

O rapaz invadiu o palco da atração para surpreender a mãe e entregar um presente. Após abraçá-la, ele disse: "Um pequeno gesto para a pessoa incrível que você é, a mãe maravilhosa que você é para mim. Eu e o papai elaboramos esse presente para você, são algumas fotos nossas”.

Encantada, Chris comemorou o carinho do filho e também ganhou um bolo personalizado da direção do programa.