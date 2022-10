Boninho se pronuncia após o pai, Boni, ser internado às pressas

Boninho mostra foto ao lado do pai, Boni, após o senhor passar mal no avião e precisar ser internado às pressas nos Estados Unidos

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 09h32

O diretor de TV Boninho tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do seu pai, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, de 86 anos. Nesta semana, o ex-diretor da Globo foi internado às pressas nos Estados Unidos após passar mal dentro de um avião enquanto estava indo de Miami para o Rio de Janeiro. O avião precisou fazer um pouso de emergência para que ele tivesse atendimento médico adequado.

Boni passou por um procedimento médico para colocar um stent para desobstruir uma artéria do coração e já está bem. Tanto que Boninho mostrou uma foto com o pai durante sua recuperação.

“Está tudo certo! Agora é só um pouquinho de paciência”, disse ele na legenda.

Antes disso, Boni contou sobre a sua saúde em entrevista na revista Veja. "Coloquei um stent (uma espécie de tubo colocado na artéria para impedir sua obstrução) e já serei liberado para ir para casa amanhã, na verdade em hotel. Porque estou em Miami. Mas precisarei ficar em repouso e observação", contou ele.

E completou: "Já estou zerado, novinho em folha. Estava no voo de Orlando para o Rio quando, assim que decolamos, comecei a sentir uns reflexos estranhos na vista e muita falta de ar. Como sou cuidadoso e sempre tenho remédios por perto, me precavi. Mas a tripulação imediatamente me ajudou. Estou me sentindo muito bem, não há porquê de se preocuparem".