Bailarino de Carla Diaz chora após derrota polêmica na final do Dança: "Aliviado"

Bailarino de Carla Diaz publica vídeo em que surge muito emocionado; público queria a atriz como grande campeã

O bailarino Diego Basílio desabafou nas redes sociais nesta segunda-feira, 3, sobre o resultado da grande final do Dança dos Famosos, programa exibido pela Globo. É que ele perdeu a grande final da competição ao lado da atriz Carla Diaz.

"Quando eu passei na audição, eu não fazia ideia da proporção gigantesca que isso teria. Mas eu tinha uma coisa certa na minha cabeça: eu ia levar a minha verdade, o que eu acredito, toda a minha bagagem e os meus anos de estudo que eu levei para o programa", começou ele.

Ele então exaltou a parceria com a atriz. "Porque foi exatamente assim que eu conquistei tudo o que eu conquistei na minha vida. E foi assim, semana após semana, eu e a Carla, juntos, fazendo o que tocava o nosso coração. E na final não foi diferente. Quando eu mostrei pra ela as coreografias da final, eu olhei no olho dela e perguntei: “a gente vai fazer o que acredita? O que toca no nosso coração?”’, disse ele.

Com apenas 24 anos, o profissional foi às lágrimas e comoveu os fãs. "E foi assim. Quando a gente dançou aquele samba, foi por vocês. Foi comemorando essa trajetória linda que vocês fizeram a gente construir. Foi felicidade. Eu dancei feliz, eu dancei alegre e ela também. A gente estava radiante, porque a gente estava contando com cada um de vocês", afirmou.

Mesmo com uma nota 10 do público, Diego Basílio e Carla Diaz perderam a disputa. Ele se manteve de cabeça erguida. "Estou aqui para agradecer, estou muito feliz em saber que o que eu queria passar, o que a gente queria, nós passamos. Fizemos por vocês e quando a gente viu aquele 10 do público de casa e a gente sabia que era de milhões de brasileiros, eu me senti aliviado. Eu tô realizado", garantiu ele.

Carla Diaz também se pronunciou

A atriz Carla Diaz fez questão de gravar uma mensagem para os seus fãs após ficar em segundo lugar na grande final da Dança dos Famosos 2023, que teve a atriz Priscila Fantin como a campeã. Em uma live nas redes sociais, ela falou sobre como estava se sentindo ao sair do palco e fez o seu agradecimento especial aos fãs.

“Quero muito agradecer a todos vocês, eu estou radiante. Eu realizei um sonho que era estar no Dança dos Famosos e hoje foi a final. Me sinto muito vitoriosa por ter vocês ao meu lado e por ter nota 10 da galera de casa. Muito obrigada! O apoio de vocês toda semana só me motivou cada vez mais. Eu deixei a minha casa em São Paulo para este projeto e estou muito realizada. E mais realizada por ter vocês ao meu lado, muito obrigada!”, disse ela.