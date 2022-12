Áudio de Ana Maria Braga vaza e ela é flagrada ofendendo alguém

No programa 'Mais Você', uma homenagem ao finado Pedro Paulo Rangel passava quando a apresentadora Ana Maria Bragateve seu áudio vazado. Ela parecia não estar muito feliz com algo.

O microfone da apresentadora estava desligado durante o VT e foi ligado sem ela perceber. Com o rosto fechado, ela pareceu chamar alguém de "mentirosa".

Quando notou que já estava sendo ouvida, ela continuou focada em falar sobre o ator, que faleceu nesta quarta-feira, aos 74 anos, no Rio de Janeiro. “Olha, foi um grande prazer poder contar com o Pedro Paulo, como ele era carinhosamente chamado, Pepê. Eu volto já”, disse, dando a deixa para os comerciais.

Nas redes sociais, o vídeo viralizou e os telespectadores ficaram curiosos para saber de quem Ana estava falando. "Quem a Ana Maria chamou de mentirosa?", questionou uma. "Eu quero saber a fofoca", declarou outro.

🚨VEJA: Ana Maria Braga pareceu chamar alguém de mentirosa no “Mais Você” de hoje. Apresentadora não sabia que estava no ar. Em seguida, pediu comerciais. Público percebeu que o intervalo foi mais longo que o habitual e exibiu longo clipe com animações da logo da TV Globo. 😬 pic.twitter.com/HhVsk9PREu