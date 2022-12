Ana Maria Braga cai no choro com mensagem no programa 'Mais Você'

Ana Maria Braga não segura a emoção e chora ao vivo em dia de homenagem para Pedro Paulo Rangel e também uma mensagem especial durante o programa Mais Você

A apresentadora Ana Maria Braga prestou uma homenagem comovente para o ator Pedro Paulo Rangel, que faleceu nesta quarta-feira, 21, após internação no Rio de Janeiro. Ao vivo no programa Mais Você, ela não conseguiu segurar a emoção e chorou no final do programa .

A comunicadora exibiu um trecho do quadro 'Saudade De Quê?', de 2004, para homenagear o artista. “Quero deixar os meus sentimentos à família do ator Pedro Paulo Rangel. Ele estava internado em tratamento contra uma doença pulmonar. Pedro deixa um legado maravilhoso de mais de 50 anos na televisão, teatro e cinema, além dessa doce pessoa que ele era”, disse ela, e completou: “Foi um grande prazer, inclusive, contar com o Pedro Paulo, como ele era carinhosamente chamando, Pepê. Com essa homenagem, eu volto já”.

Na sequência, Ana Maria exibiu uma propaganda de Natal e chorou ao vivo. “Tenho uma imagem que eu gostaria muito de compartilhar, que tem uma mensagem muito importante: de que sempre é tempo. E tudo pode tornar sua vida mais feliz. O mundo, gente, é mudado pelo seu exemplo, não pela sua opinião. Tenha certeza disso. Emparia”, disse ela ao fim do programa e com os olhos cheios de lágrimas.