Atriz morreu após acusação de crime em novela da Globo; saiba quem

A atriz Lucy Mafra, que brilhou na novela América, da Globo, foi acusada de furto nos bastidores

A atriz Lucy Mafra morreu em 2014, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos. Na época de sua morte, ela sofria de uma profunda depressão e já estava afastada das novelas na TV há nove anos. Seu último trabalho na teledramaturgia foi em América (2005), folhetim escrito por Gloria Perez para a Globo, em que foi acusada de furto nos bastidores.

Naquele ano, Lucy foi acusada por uma camareira dos Estúdios Globo de ter furtado dinheiro da carteira da atriz Christiane Torloni, que dava vida a Haydée na novela. Apesar da acusação, o episódio não chegou a virar um processo formal na Justiça, porém, resultou na demissão da artista e sua personagem, Claudete, deixou de existir na história.

Com a repercussão do caso, a atriz não conseguiu muitos papéis no teatro e até chegou a ser cotada para o elenco de Joia Rara (2013), também da Globo, mas foi vetada pela emissora. Em entrevista ao portal R7, a enteada da atriz, Andrea Neves Schiavo Mafra, afirmou que ela tinha uma rivalidade com a camareira, o que gerou a acusação.

"Nesse dia que sumiu esse dinheiro da Torloni, a Lucy estava mexendo no armário dela, que ficava embaixo ou em cima do da Torloni. Mas ela não pegou nada. E esse foi o motivo de ela ter sido afastada na novela. Colocaram o nome dela na mídia como ladra e isso acabou com a carreira dela", afirmou.

Com a notícia e a falta de trabalhos, Lucy precisou se mudar da cidade do Rio de Janeiro. Ela foi viver com sua mãe no município de Vassouras, no estado do Rio, e passou a contar com a ajuda financeira de amigos. Com a morte da mãe, ela enfrentou uma depressão até sua morte, aos 60 anos.

Lucy começou a carreira no teatro e estreou nos cinemas com filmes como O Cortiço (1978) e O Gigante da América (1978). Dois anos depois, em 1980, ela estreou na televisão com a novela Água Viva, e então seguiu na Globo para folhetins como A Próxima Vítima (1995), Por Amor (1997), O Clone (2001) e Chocolate com Pimenta (2003).