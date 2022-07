Emma Corin, da série The Crown, se assume não-binárie e revela namoro

Intérprete da Princesa Diana na série The Crown, Emma Corin se assumiu como não-binárie em entrevista e ainda falou sobre um namoro

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 19h40

A atriz Emma Corin (26) se assumiu como não-binárie em entrevista e ainda contou sobre um namoro com outra garota.

Em conversa com a revista americana Vogue, a estrela da série The Crown refletiu sobre não se identificar com os gêneros masculino e feminino.

“Na minha mente, o gênero simplesmente não é algo fixo, e eu não sei se um dia vai ser. Acho que sempre terei um pouco de fluidez. Eu me sinto melhor quando se referem a mim com pronomes neutros, mas até meus amigos próximos usam ‘ela’, e eu não me importo porque sei que eles me conhecem”, contou Emma.

Por mais que não tenha revelado sua sexualidade na entrevista, a artista comentou sobre um namoro com uma outra mulher: “Comecei a namorar uma garota e contei para minha mãe, então meu irmão mais novo me mandou uma mensagem dizendo ‘Bem-vinda, sou bissexual a anos’”.

Emma Corin interpreta a Princesa Diana na série The Crown do streaming Netflix. Recentemente, a Princesa que completaria 61 anos este ano recebeu homenagens dos filhos William (40) e Harry (37).