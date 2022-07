Príncipe Harry diz que vê o legado da mãe, Diana, nos filhos

Príncipe Harry fala sobre a mãe, a princesa Diana, no dia em que ela completaria 61 anos

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 19h01

O príncipe Harry (37) enviou um recado especial sobre sua mãe, a princesa Diana (1961-1997), para celebrar a entrega do Diana Awards, que é uma celebração filantrópica para os jovens que fazem ações solidárias. A premiação aconteceu nesta sexta-feira, 1, data em que a princesa completaria 61 anos de idade.

Para fazer parte do evento, Harry enviou um depoimento e falou que o legado de sua mãe nos premiados e também em seus filhos. “Hoje estamos refletindo sobre o que seria o aniversário de 61 anos da minha mãe. E neste ano também faz 25 anos de sua morte. Não há um dia nas últimas duas décadas e meia em que eu não tenha pensado na marca que ela deixou não apenas para mim e meu irmão, mas para todas as nossas vidas”, disse ele.

E completou: “Eu vejo o legado dela em todos vocês. Vejo seu legado na comunidade do Prêmio Diana, que abrange várias gerações. Vejo seu legado toda vez que me encontro com famílias, jovens e crianças de todos os cantos do mundo. E vejo o legado de minha mãe quando olho para os meus próprios filhos todos os dias”.

Harry é casado com Meghan Markle (40) e é pai de Archie (3) e Lilibet Diana (1).

Depoimento de príncipe William sobre a mãe:

Mais cedo, o príncipe William também enviou um depoimento ao Diana Awards e falou sobre sua mãe. “Parabéns por receber o The Diana Award hoje! Você faz parte de uma geração inspiradora de jovens que estão mudando o mundo por meio de suas ações e admiro imensamente seus esforços. Suas histórias são notáveis. Muitos de vocês enfrentam grandes desafios em tempos difíceis, mas estão quebrando incansavelmente barreiras para criar um futuro melhor para todos nós”, disse ele.

Então, ele falou sobre a mãe, Diana. “Você realmente é a personificação do legado da minha mãe e eu sei que ela ficaria muito orgulhosa de todos vocês. Acredito que não há melhor maneira de celebrar sua vida e trabalho do que reconhecer pessoas incríveis que dedicam tanto tempo e esforço para ajudar aqueles ao seu redor”, declarou.