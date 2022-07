Príncipe William emociona com carta sobre a princesa Diana

No dia em que a mãe, a princesa Diana, completaria 61 anos, príncipe William fala sobre ela em nova carta: 'Ela estaria muito orgulhosa'

CARAS Digital Publicado em 01/07/2022, às 09h43

O príncipe William (40) surpreendeu ao falar sobre sua mãe, a princesa Diana (1961-1997), em uma carta no dia em que seria o aniversário de 61 anos dela. Nesta sexta-feira, 01, ele foi convidado para escrever algumas palavras para os jovens que foram homenageados no Diana Award, que celebra os jovens que participam de ações sociais e humanitárias.

“Parabéns por receber o The Diana Award hoje! Você faz parte de uma geração inspiradora de jovens que estão mudando o mundo por meio de suas ações e admiro imensamente seus esforços. Suas histórias são notáveis. Muitos de vocês enfrentam grandes desafios em tempos difíceis, mas estão quebrando incansavelmente barreiras para criar um futuro melhor para todos nós”, disse ele.

Então, ele falou sobre a mãe, Diana. “Você realmente é a personificação do legado da minha mãe e eu sei que ela ficaria muito orgulhosa de todos vocês. Acredito que não há melhor maneira de celebrar sua vida e trabalho do que reconhecer pessoas incríveis que dedicam tanto tempo e esforço para ajudar aqueles ao seu redor”, declarou.

Em agosto deste ano, a morte da princesa Diana completará 25 anos. Ela faleceu em um acidente de carro no dia 31 de agosto de 1997.

No ano de 2021, príncipe William e o irmão, príncipe Harry, se encontraram para a inauguração de uma estátua em homenagem à princesa Diana.

Príncipe William e Kate Middleton ganham primeira pintura oficial juntos

Há poucos dias, o principe William e sua esposa, Kate Middleton, foram homenageados com a primeira pintura oficial dos dois juntos em um museu na Inglaterra. O quadro com o retrato deles está exposto no Museu Fitzwilliam, na Universidade de Cambridge, em Cambridgeshire, e foi feito pelo retratista britânico Jamie Coreth. Confira a foto aqui.

“Foi o privilégio mais extraordinário da minha vida ser escolhido para pintar este quadro. Eu queria mostrar Suas Altezas Reais de uma maneira que aparecessem relaxadas e acessíveis, bem como elegantes e dignas. Como é o primeiro retrato deles juntos, e especificamente durante seu tempo como Duque e Duquesa de Cambridge, eu queria que a imagem evocasse a sensação de equilíbrio entre suas vidas públicas e privadas. A peça foi encomendada como um presente para o povo de Cambridgeshire, e espero que gostem tanto quanto eu gostei de criá-lo”, disse o retratista, segundo o site da revista People.