Ator contraria Manuela Dias e capricha na vingança em Justiça

Na segunda temporada de Justiça, Jorge Guerreiro deu toque de vingança para personagem. Em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, ele conta detalhes

Jorge Guerreiro é um dos destaques da segunda temporada de Justiça, já disponível no Globoplay, serviço de streaming da Globo. Na série escrita por Manuela Dias, ele conta que caprichou na vingança para seu personagem. Em coletiva de imprensa, com participação da CARAS Brasil, o ator contraria a escritora sobre o tema e entrega detalhes do papel.

O artista interpreta João, marido de Cassiano (Luciano Mallmann). Na produção, ele passa a lutar por justiça após o amado ser agredido covardemente e perder o movimento das pernas. A trajetória do homem é marcada pelo senso de justiça e ressentimento.

"Primeiramente, Manu, parabéns, texto lindo, embora eu não pudesse mudar uma virgula, ele era muito fluído. Antes de começar a gravar já tinha praticamente toda a temporada da série, o [texto] tem essa direção muito gostosa. Acho que quando falo desse trabalho, acima de tudo foi divertido fazê-lo do lado do Luciano, foi lindo", diz o ator.

"Pelo João que, embora você diga que não foi vingança, mas eu botei essa pitada nele pra ganhar um contraposto interno no personagem de ter esse sol ilumina esse essa justiça que ele tá procurando e tentar trazer ele de outra forma. E ficou bacana, pelo menos pra mim", afirma Jorge.

O artista entrega detalhes do texto de Manuela Dias e destaca como a questão racial é retratada na série. Para ele, é importante mostrar diferentes relações e temas em grandes obras audiovisuais como Justiça, que também está prevista para ser levada ao ar na TV.

"Ela [a questão racial] não precisava mesmo ser mostrada no texto porque ela vai eclodindo conforme os dois vão [aparecendo], achei isso muito interessante. O comportamento deles, o cuidado deles enquanto casal acho que vai dar o tom que esse corpo preto pede porque quando se coloca um corpo preto em cena é muito a realidade que se instaura e toda a contradição de ser negro brasileiro ele vai se dando", reflete.