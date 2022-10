Assessoria de Boni atualiza estado de saúde do ex-diretor após infarto e cirurgia

O pai de Boninho foi internado nos Estados Unidos após passar mal durante um voo para o Brasil

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 16h32 - Atualizado às 18h13

O ex-diretor da Rede Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni (86), continua internado em um hospital dos Estados Unidos, na cidade de Orlando, localizada na Flórida, após sofrer um infarto durante um voo que faria para o Brasil. Ele precisou passar por uma cirurgia cardíaca. As informações são da assessoria de imprensa do famoso.

"Ele está bem melhor aguardando a liberação do médico para ter alta", disse a assessoria. A previsão, de acordo com a coluna do jornalista Leo Dias, ao jornal Metrópoles, é que Boni receba alta ainda nesta terça-feira (11).

Boni, que é pai do diretor de Boninho, viajava de Nova Iorque com destino à cidade do Rio de Janeiro, na última quarta-feira (05), quando infartou e precisou ser socorrido com urgência. Foi necessário um pouso forçado de emergência em Orlando, para que ele fosse levado às pressas ao hospital e receber os atendimentos necessários.

Após infarto, Boni coloca stent; entenda o procedimento

Com o objetivo de reduzir as chances de um novo infarto, Boni precisou colocar um stent em uma da artérias do coração, é como uma mola metálica para evitar o bloqueio dos vasos sanguíneos. Além do stent, outros procedimentos também podem ser realizados para restabelecer a passagem de sangue para o órgão, como a cirurgia de revascularização do miocárdio, popularmente conhecida como "ponte de safena".

Boninho tranquiliza fãs

Quem resolveu se pronunciar sobre esta situação foi o próprio filho de Boni. Ainda nesta terça-feira (11), Boninho postou em seu Instagram uma foto com o pai para tranquilizar os fãs sobre o quadro de saúde de seu pai. "Está tudo certo! Agora só um pouquinho de paciência", escreveu o marido da apresentadora Ana Furtado na legenda da publicação.

Prontamente, alguns seguidores comentaram na publicação de Boninho. O ator Ary Fontoura escreveu: ”Graças a Deus! Que Deus o proteja.” A apresentadora Eliana disse: ”Muita força Boni, te amamos.”.