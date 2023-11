Apresentadora da RedeTV!, Dani Albuquerque alfineta Tata Werneck após piada: 'Vestidinho de chita'

Tata Werneck fez piada com a emissora de Dani Albuquerque durante o Prêmio Multishow 2023

Daniela Albuquerque (41) usou as redes sociais nesta terça-feira, 9, para rebater uma piada feita por Tata Werneck (40) durante o Prêmio Multishow 2023. Durante o evento, a humorista fez comentários sobre a RedeTV! e resgatou uma antiga polêmica com a emissora.

"Há dois anos, eu fiz uma piada dizendo que meu vestido tinha o mesmo valor da grade da RedeTV! e fui processada. Quero pedir desculpa e dizer que esse ano eu vim com um vestido mais caro que a grade para a gente não ter esse problema", disse Tata Werneck, durante a apresentação .

Ao ver o vídeo nas redes sociais, Albuquerque, que é casada com Amilcare Dallevo Jr., presidente da emissora, rebateu a humorista da Globo e alfinetou: "O vestido pode ser caro, mas a dicção e a falta de respeito é do valor de um vestidinho de chita".

No Prêmio Multishow 2020, Tata Werneck disse que o vestido usado para a ocasião "tinha o orçamento de uma grade" do canal. Na época, a emissora entrou na Justiça e pediu uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, além de uma retratação da humorista no programa e na web.

De acordo com o site Notícias da TV, a RedeTV! disse ser vítima de perseguição humorista. "O comentário em questão não teria sido o primeiro, já tendo a autora, em dezembro de 2018, agradecido a Deus por não ter ido para o programa Pânico na TV [2003-2012], da emissora autora."

No entanto, a Justiça entendeu que Tata Werneck não ofendeu ou desrespeitou a TV de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho, e que a piada não era capaz de mudar a imagem do público em relação à emissora —que foi condenada à pagar os custos judiciais e os honorários dos advogados da humorista, orçados em 10% do valor do processo.

Em 2022, quando a decisão se tornou favorável à apresentadora, ela usou seu perfil no Instagram para celebrar a vitória. "Fiz uma piada no prêmio multishow sobre estar usando um vestido que pagaria a grade da rede tv. Estava fazendo uma piada na verdade dizendo o que meu vestido era caro."

CONFIRA NA ÍNTEGRA A PUBLICAÇÃO DE TATA WERNECK CELEBRANDO VITÓRIA EM PROCESSO: