Tata Werneck já foi processada por emissora após piada ao vivo; relembre

Humorista e apresentadora, Tata Werneck voltou a alfinetar emissora no Prêmio Multishow 2023

Ao lado de Tadeu Schmidt (49), Tata Werneck (40) comandou a apresentação do Prêmio Multishow 2023. Com a língua afiada e cheia de piadas, a humorista voltou a alfinetar a RedeTV!, anos após ter sido processada por debochar da emissora ao vivo, durante a edição de 2020 da premiação global.

No Prêmio Multishow 2020, Tata Werneck disse que o vestido usado para a ocasião "tinha o orçamento de uma grade" do canal . Na época, a emissora entrou na Justiça e pediu uma indenização de R$ 50 mil por danos morais, além de uma retratação da humorista no programa e na web.

De acordo com o site Notícias da TV, a RedeTV! disse ser vítima de perseguição humorista. "O comentário em questão não teria sido o primeiro, já tendo a autora, em dezembro de 2018, agradecido a Deus por não ter ido para o programa Pânico na TV [2003-2012], da emissora autora."

Leia também: Quanto custou a festa da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti? Veja valores

No entanto, a Justiça entendeu que Tata Werneck não ofendeu ou desrespeitou a TV de Amilcare Dallevo Jr. e Marcelo de Carvalho, e que a piada não era capaz de mudar a imagem do público em relação à emissora —que foi condenada à pagar os custos judiciais e os honorários dos advogados da humorista, orçados em 10% do valor do processo.

Em 2022, quando a decisão se tornou favorável à apresentadora, ela usou seu perfil no Instagram para celebrar a vitória. "Fiz uma piada no prêmio multishow sobre estar usando um vestido que pagaria a grade da rede tv. Estava fazendo uma piada na verdade dizendo o que meu vestido era caro."

"Tenho profundo respeito por todos os funcionários da RedeTV! que não tem absolutamente nada a ver com isso. Inclusive, minha avó era grande fã da Tarde é Sua. Mas, hoje é um dia para comemorar essa vitória e agradecer meu advogado. Devemos comemorar. E com todo respeito, acho que vou de vestido", completou.

Agora, em 2023, Tata Werneck pediu "desculpas" à RedeTV! em tom de ironia, e disse que resolveu usar um vestido "mais caro que a grade" da emissora, para que não houvesse problemas. "Eu quero pedir desculpas e dizer que neste ano eu vim com um vestido mais caro do que a grade para a gente não ter esse problema."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE TATA WERNECK CELEBRANDO VITÓRIA EM PROCESSO: