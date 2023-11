Quem é o ex de Tata Werneck? Saiba com quem humorista se envolveu antes de Rafael Vitti

Tata Werneck já namorou outros atores antes de casar com Rafael Vitti; relembre

Nesta quinta-feira, 2, Tata Werneck usou as redes sociais para celebrar os 28 anos do amado, Rafael Vitti. Juntos desde 2017, os dois são pais de Clara Maria, que completou 4 anos no fim de outubro. No entanto, a humorista se envolveu com outros artistas antes do atual marido. Relembre a seguir os ex-namorados da artista.

O primeiro relacionamento publicamente assumido por Tata Werneck foi com o engenheiro Felipe Gutnik. Os dois estiveram juntos de 2006 a 2012, quando terminaram o namoro. No ano seguinte, eles reataram, mas colocaram o ponto final na relação após Gutnik se mudar para o exterior devido ao trabalho, e a atriz preferir continuar morando no Brasil.

Em abril de 2015, ela assumiu o namoro com o ator Renato Góes. Na época, a atriz fazia a novela I Love Paraisópolis e conheceu o artista por meio de amigos em comum. O relacionamento ficou sério rapidamente e os dois começaram até a morar juntos. Porém, terminaram cerca de sete meses após anunciar a relação.

Leia também: Quanto custou a festa da filha de Tata Werneck e Rafael Vitti? Veja valores

Em 2016, surgiram rumores de que a atriz teria se relacionado com o cantor Tiago Iorc, mas na época, eles desmentiram que teriam se envoldido romanticamente. No mesmo ano, ela teria vivido um romance com o ator Gabriel Godoy nos bastidores da novela Haja Coração, em que viveram um par romântico.

"Porque eu caí naquela roubada, que é você se apaixonar pelo par romântico", disse ela durnate uma entrevista com o autor de novelas Daniel Ortiz, durante seu programa Lady Night. O momento foi repercutido em novembro de 2021 pela coluna de Patrícia Kogut.

No ano seguinte, em fevereiro de 2017, ela começou a se relacionar com Rafael Vitti. Os dois confirmaram a relação em junho do mesmo ano e logo foram morar juntos. Em março de 2019, Tata Werneck anunciou estar grávida de sua primeira filha com o ator.

Em 2020, o ator Beni Falcone revelou que também viveu um rápido romance com a humorista —apesar de não ter revelado quando o enlace aconteceu. "Tata foi minha primeira namorada. A primeira de todas [risos]. Por isso, eu e Tata, a gente tem uma relação muito carinhosa. Há muito tempo que a gente não se fala, mas eu tenho um carinho imenso", contou ao jornalista Fa Marianno.

CONFIRA A HOMENAGEM DE TATA WERNECK PARA RAFAEL VITTI: