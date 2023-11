Angélica revê a afilhada após dois anos e se emociona: "Não estou acreditando"

No palco do 'Domingão', Angélica revê a afilhada após quase dois anos sem contato

A apresentadora Angélica foi às lágrimas durante o Domingão exibido neste domingo, 19. É que ela foi homenageada pelo marido, o apresentador Luciano Huck. Logo no início do quadro, foi recriada a primeira aparição da loira na televisão, no extinto programa apresentado por Chacrinha.

De surpresa, a afilhada da loira apareceu no palco para interpretá-la. "Essa é a Bella, nossa afilhada, nossa sobrinha que mora em Vancouver", avisou Luciano Huck deixando a esposa perplexa com a surpresa, já que eles não a viam há quase dois anos.

"Demorei pra reconhecer porque eu achei impossível... ela não estava no Canadá? Como que vocês transportaram ela? Eu tô louca pra te apertar. Essa eu não esperava, eu não estou acreditando. Você tá muito linda", disse a dinda coruja.

Bella é filha de Nathy Marbá, sobrinha de Angélica. Ela é casada com o empresário Erick Bordallo desde 2015, quando oficializou a união em uma cerimônia luxuosa realizada no Castelo de Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

LOOK PODEROSO

Neste domingo, 19, o 'Domingão com Huck' vai receber Angélica no quadro 'Linha do Tempo' para celebrar os seus 50 anos. O quadro convida artistas a relembrar grandes momentos de sua carreira e fatos marcantes da vida pessoal enquanto entram na ‘Máquina do Tempo’, com direito a muitas surpresas. Nas redes sociais, Angélica mostrou o look escolhido para a ocasião.

"Já estou pronta pro Domingão, com o meu amor. Sim, pronta cedo desse jeito, porque hoje é por um motivo muito especial! Vocês vão saber logo mais, a partir das 18hrs. Temos um encontro marcado?", escreveu a esposa do Luciano Huck na legenda do post.