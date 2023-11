Angélica mostra look para celebração dos 50 anos no Domingão do Huck

LOOK DO DIA!

Angélica vai participar do quadro Linha do Tempo, que faz homenagens à carreira dos artistas

Neste domingo, 19, o 'Domingão com Huck' vai receber Angélica no quadro 'Linha do Tempo' para celebrar os seus 50 anos. O quadro convida artistas a relembrar grandes momentos de sua carreira e fatos marcantes da vida pessoal enquanto entram na ‘Máquina do Tempo’, com direito a muitas surpresas. Nas redes sociais, Angélica mostrou o look escolhido para a ocasião.

"Já estou pronta pro @domingao, com o meu amor. Sim, pronta cedo desse jeito, porque hoje é por um motivo muuuito especial! Vocês vão saber logo mais, a partir das 18hrs. Temos um encontro marcado?", escreveu a esposa do Luciano Huck na legenda do post.

A loira recebeu uma chuva de elogios nos comentários da publicação: “Eita como é linda a Dona Angélica”, elogiou um, “Que deusa!!!”, comentou uma outra, “Uauu que maravilhosa, uhuu estamos todos aguardando ansiosamente, vai ser lindo e emocionante”, comemorou uma terceira.

No quadro, Angélica vai receber homenagens com referências a momentos marcantes de sua vida. Entre elas, Stepan Nercessian como Chacrinha, recriando o dia que a apresentadora venceu o concurso "A Criança Mais Bonita do Brasil" no programa ‘Buzina do Chacrinha’, aos quatro anos. Um musical de “Vou de Táxi” e um momento especial com a presença da filha, Eva, também prometem grandes emoções.

No sábado, 18, a apresentadora compartilhou um presente especial que recebeu, uma camisa personalizada em sua homenagem: “Emoção que transborda! Recebi esse presente incrível dos fãs em celebração aos meus 50 anos e ao lançamento do programa #50eTanto. Obrigada por fazerem parte dessa jornada maravilhosa comigo! Amanhã vai ser um dia muito especial, e vocês já sabem o motivo, né?!”, escreveu.

Angélica usa look combinando com a filha para show de Taylor Swift

Nesta sexta-feira, 17, aconteceu o primeiro show de Taylor Swift da ‘The Eras Tour' no Rio de Janeiro e, Angélica junto com a filha Eva, de 11 anos marcaram a presença por lá. A apresentadora fez questão de mostrar o look para a ocasião enquanto se preparavam para chegar ao Engenhão.

Para o look, as duas ainda combinaram no brilho: enquanto Eva usou um vestido prateado todo brilhante, a mãe optou por um shorts preto cintilante.